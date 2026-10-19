बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ रविवार, 18 अक्टूबर की शाम मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग की घटना के बाद चर्चा में हैं। फुटबॉल मैच खेलने के बाद घर लौटते समय उनकी कार पर गोलियां चलाई गईं। इस घटना में टाइगर सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर समेत अन्य लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। घटना के बाद टाइगर की ग्रे रंग की BMW सेडान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है।

टाइगर श्रॉफ को फिल्मों में उनके एक्शन, डांस और फिटनेस के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें लग्जरी गाड़ियों का भी शौक है। उनकी कार कलेक्शन में BMW के अलावा बेंटले, रेंज रोवर और कुछ दूसरी महंगी गाड़ियों के नाम भी शामिल हैं। ऐसे में आइए जानते हैं टाइगर श्रॉफ की कुल संपत्ति कितनी है, उनके पास कौन-कौन सी लग्जरी कारें हैं और उनकी BMW सेडान में क्या खासियतें हैं।

टाइगर श्रॉफ की बीएमडब्ल्यू की खासियत

टाइगर श्रॉफ ने साल 2023 में BMW Sedan कार खरीदी है। उनकी ये गाड़ी BMW 3 सीरीज ग्रैन लिमोजिन है, टाइगर श्रॉफ ने इसका 330 Li वेरिएंट खरीदा है। इस कार में 14.9 इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसके अलावा, इसमें लेदर सीटें, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स मिलते हैं। कार में वॉयस कमांड के जरिए क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स को भी बदला जा सकता है।

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इस कार में 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर ट्विन-टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 254 bhp की पावर और 400 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है। यह कार महज 6.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। स्टैंडर्ड BMW 3 सीरीज के मुकाबले इसके व्हीलबेस को 110 mm ज्यादा लंबा रखा गया है, जिससे पीछे बैठने वाले यात्रियों को अधिक जगह और आराम मिलता है।

भारतीय बाजार में BMW 3 सीरीज ग्रैन लिमोजिन का मुकाबला मर्सिडीज-बेंज C-क्लास और ऑडी A4 जैसी लग्जरी कारों से है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 57.90 लाख रुपये से शुरू होकर 59.50 लाख रुपये तक जाती है।

टाइगर श्रॉफ के पास है लैंड रोवर रेंज रोवर वोग

टाइगर श्रॉफ को लग्जरी कारों का काफी शौक है। उनके पास 2.26 करोड़ रुपये की लैंड रोवर रेंज रोवर वोग भी है। CarWale के मुताबिक, यह कार 16 वेरिएंट में उपलब्ध है और इसमें 3.0-लीटर V6 डीजल इंजन मिलता है, जो 240 bhp की पावर और 500 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, उनकी BMW 3 सीरीज ग्रैन लिमोजिन भी लग्जरी और आराम के मामले में खास है। इसमें 14.9 इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदर सीटें, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, कार में वॉयस कमांड से क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स को भी बदला जा सकता है।

जीक्यू की रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर श्रॉफ के BMW 5 सीरीज भी है। टाइगर ने साल 2017 में अपनी फिल्मों की कमाई से ये कार खरीदी थी, जब इसे पहली बार लॉन्च किया गया था।

BMW 5 सीरीज एक लग्जरी कार है, जिसमें आराम के साथ कई मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। यह अपने पुराने मॉडल से करीब 70 किलो हल्की है। इसके 3.0-लीटर डीजल इंजन से 265 bhp की पावर मिलती है, जबकि 530i पेट्रोल वेरिएंट का इंजन 252 bhp की पावर देता है। इस कार में रिमोट से पार्किंग करने, वायरलेस चार्जिंग और हाथ के इशारों से कुछ फीचर्स चलाने की सुविधा मिलती है। इसकी मदद से हाथ हिलाकर फोन कॉल उठाई या काटी जा सकती है। इसके अलावा, कार में पहियों की पकड़ बनाए रखने और ढलान पर गाड़ी को संभालने जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 49 लाख रुपये से ज्यादा है।

टाइगर और जैकी श्रॉफ का कार कलेक्शन

टाइगर श्रॉफ की तरह उनके पिता और बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ को भी महंगी और शानदार गाड़ियों का शौक है। टाइगर के कार कलेक्शन में BMW 3-Series Gran Limousine, BMW M5, Range Rover Vogue और Ferrari जैसी लग्जरी गाड़ियों के नाम शामिल हैं। वहीं, जैकी श्रॉफ के पास भी लग्जरी कारों के साथ विंटेज गाड़ियों का कलेक्शन रहा है।

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उनकी गाड़ियों में 1939 की क्लासिक SS Jaguar 100 और Pontiac Firebird जैसी कारों का जिक्र किया जाता है। इसके अलावा, परिवार के कलेक्शन में Toyota Innova और Toyota Fortuner जैसी गाड़ियां भी शामिल हैं। इससे साफ है कि श्रॉफ परिवार में लग्जरी कारों के साथ-साथ पुरानी और क्लासिक गाड़ियों के लिए भी खास पसंद है।

टाइगर श्रॉफ की नेटवर्थ और कमाई के जरिए

टाइगर श्रॉफ ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति करीब 248 करोड़ रुपये है। वह अपनी हर फिल्म के लिए लगभग 25 से 30 करोड़ रुपये फीस लेते हैं। टाइगर ने ‘बागी’ सीरीज, ‘वॉर’, ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ और ‘सिंघम अगेन’ जैसी फिल्मों में काम किया है। एक्शन के अलावा वह अपने डांस और मार्शल आर्ट्स के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2018 और 2019 में उनका नाम फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में भी शामिल हुआ था।

ब्रांड और बिजनेस से भी होती है कमाई

टाइगर श्रॉफ सिर्फ फिल्मों से ही नहीं, बल्कि विज्ञापनों और अपने बिजनेस से भी पैसे कमाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह एक ब्रांड के विज्ञापन के लिए करीब 3 करोड़ रुपये तक लेते हैं। साल 2018 में उन्होंने PROWL नाम से अपना फिटनेस ब्रांड शुरू किया था। इसमें फिटनेस से जुड़े कपड़े और दूसरी चीजें मिलती हैं। इसके अलावा, टाइगर MMA Matrix नाम के जिम और फिटनेस सेंटर से भी जुड़े हैं। उनका अपना प्रोडक्शन हाउस Tiger Shroff Films भी है। इस तरह फिल्मों के अलावा उनके पास कमाई के कई दूसरे रास्ते भी हैं।

मुंबई और पुणे में हैं महंगी प्रॉपर्टी

टाइगर श्रॉफ ने घर और दूसरी प्रॉपर्टी में भी पैसे लगाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2021 में उन्होंने मुंबई के खार वेस्ट इलाके में करीब 31.5 करोड़ रुपये का 8 BHK फ्लैट खरीदा था। यह घर समुद्र के सामने है और यहां से अरब सागर का नजारा दिखाई देता है। यह फ्लैट रुस्तमजी पैरामाउंट प्रोजेक्ट में है। वहीं, Lifestyle Asia की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई के बांद्रा इलाके में उनकी एक अन्य प्रॉपर्टी की कीमत करीब 22.5 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा, मार्च 2024 में टाइगर ने पुणे के हडपसर इलाके में 7.5 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी खरीदी थी। इसका आकार 4,248 वर्ग फुट बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को किराये पर भी दिया था।

सुपर फाइट लीग की टीम से भी जुड़े हैं टाइगर

फिल्मों और बिजनेस के अलावा टाइगर श्रॉफ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। वह सुपर फाइट लीग की बेंगलुरु टाइगर्स टीम के सह-मालिक रहे हैं। यह लीग भारत में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। मार्शल आर्ट्स में अपनी रुचि के कारण टाइगर इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे। उन्होंने इस साझेदारी को लेकर उत्साह भी जताया था। इस तरह टाइगर श्रॉफ फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट, फिटनेस बिजनेस, प्रॉपर्टी और खेलों से जुड़े निवेश के जरिए अपनी कमाई के कई स्रोत बना चुके हैं।