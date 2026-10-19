टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना ने इंडस्ट्री समेत देशभर को हिला कर रख दिया है। यह फायरिंग रविवार, 18 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे मुंबई के जुहू में हुई।

बॉलीवुड अभिनेता एक फुटबॉल क्लब से निकल रहे थे। घटना के एक वीडियो में हमलावरों को उनकी कार पर नजदीक आकर गोली चलाते हुए देखा जा सकता है। टाइगर इस अटैक में बाल-बाल बच गए, मगर उनका ड्राइवर घायल हो गए। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बाद में टाइगर से उनके घर पर मुलाकात की थी।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) और 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 3 और 25 के तहत मामला दर्ज किया है। इस हमले ने फिल्म इंडस्ट्री में चिंता पैदा कर दी है। कई अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं ने सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही हस्तियों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं।

इस बीच अभिनेता विद्युत जामवाल ने एक वीडियो शेयर की है। इसमें उन्होंने मुंबई पुलिस से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि ऐसी घटना दोबारा न हो। वहीं फिल्म निर्माता राहुल ढोलकिया ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया और पूछा कि बॉलीवुड को धमकाने और सड़कों पर गोलीबारी करने वाले अपराधियों के लिए कौन जवाबदेह होगा।

विद्युत जामवाल ने किया आग्रह

विद्युत जामवाल ने सोमवार, 19 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना पर अपनी चिंता व्यक्त की। टाइगर को ‘सबसे निडर व्यक्ति’ बताते हुए जिसे वह जानते हैं, अभिनेता ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने मुंबई पुलिस से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि ऐसी घटना फिर कभी न हो। उन्होंने कहा, ‘मैं मुंबई पुलिस से कहना चाहूंगा कि आपने उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई है, लेकिन ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की चूक होती है, तो आप ही दोषी हैं।’

विद्युत ने यह भी आश्चर्य जताया कि मौके पर मौजूद फैंस ने हमलावरों का पीछा क्यों नहीं किया। उन्होंने वीडियो के अंत में टाइगर के लिए एक भावुक संदेश दिया, जिसमें उनकी दोस्ती और बजरंग बाण के प्रति साझा प्रेम के बारे में बात की। उन्होंने कहा, ‘टाइगर, मेरे दोस्त, हम दोनों का एक पसंदीदा है, बजरंग बाण। बस इसे सुनते रहो। जब भी मैं वास्तव में अकेला महसूस करता हूं, मैं बजरंग बाण सुनता हूं। मुझे पता है तुम भी इसे सुनते हो। आई लव यू, भाई।’

बॉलीवुड की प्रतिक्रिया

फिल्म निर्माता राहुल ढोलकिया ने गोलीबारी की घटना के बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि अपराधी लोगों को धमकाना और निर्दोषों को निशाना बनाना क्यों जारी रखे हुए हैं। फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने भी X पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने लिखा, ‘जो टाइगर श्रॉफ के साथ हुआ वह पहले कभी न देखी गई घटना है। जबरन वसूली, सुपारी देकर हत्या, समझौते आदि से संबंधित हत्याओं के बजाय पहली बार ऐसा लग रहा है कि वे घमंड और गर्व के लिए मारना चाहते हैं।’

What happened with @iTIGERSHROFF is a never before seen phenomenon ..Instead of killings relating to extortion , contract murders , settlements etc , for the first time ever , they seem to be wanting to kill for vanity and pride😳😳😳 — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) October 19, 2026

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। नवरात्रि के एक कार्यक्रम के दौरान ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं उसे बचपन से जानती हूं। हमारे बच्चे एक-दूसरे की जन्मदिन पार्टियों में शामिल होते थे। हम सब एक साथ मिलकर जश्न मनाते थे। कल जब मैंने घटना के बारे में सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन उस बच्चे पर माता रानी का आशीर्वाद है, क्योंकि मैंने उसे कभी किसी से लड़ते या बहस करते नहीं देखा। वह हमेशा मुस्कुराता और हंसमुख रहता है। माता रानी हमेशा उसकी रक्षा करेंगी। यह अच्छी बात है कि उसे कुछ गंभीर नहीं हुआ। मैं रानी मां से प्रार्थना करती हूं कि उसे जीवन में कभी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। माता रानी उसे खूब आशीर्वाद दें। मैं भी दिल से उसे आशीर्वाद देती हूं और आशा करती हूं कि वह जल्द ठीक हो जाए और फिर से फिट और स्वस्थ हो जाए। वह पहले से ही बहुत फिट है, और मैं उसे बहुत पसंद करती हूं। माता रानी हमेशा उसकी रक्षा करेंगी।’

बता दें कि पुलिस ने सोमवार को राजस्थान में टाइगर श्रॉफ की कार को निशाना बनाने के आरोपी तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी कई राज्यों में कई पुलिस टीमों को शामिल करते हुए रातभर की तलाशी के बाद हुई।

आरोपियों की पहचान बिहार के बेगूसराय के ऋतिक उर्फ रोशन, हरियाणा के सोनीपत के रेहान खान और एक तीसरे सहयोगी के रूप में हुई है। कोटा पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि तीनों आरोपियों को पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जनरल कोच से गिरफ्तार किया गया, जब ट्रेन सुबह कोटा रेलवे स्टेशन पर पहुंची।