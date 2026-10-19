मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग का कनेक्शन अब हरियाणा के सोनीपत में रहने वाले दो युवकों से जुड़ गया है। पुलिस ने इस मामले में जिन संदिग्धों को पकड़ा है, उनमें से एक पहले हथियार रखने के मामले में जेल जा चुका है, जबकि दूसरा नाबालिग है और अपने पिता के साथ काम सीख रहा था। इनके परिवारों के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं है। इन युवकों की भूमिका सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर इनका नाम मुंबई की इस घटना से कैसे जुड़ा? क्या दोनों एक-दूसरे को जानते थे? और पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है?

पढ़ाई छूटी, फिर काम की तलाश

इस मामले में चर्चा में आया रेहान सोनीपत के देवरू गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के मुताबिक, वह नौवीं कक्षा में पास नहीं हो पाया था। इसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और काम करके पैसे कमाने निकल पड़ा।

परिवार के अनुसार, रेहान लंबे समय से अपने पिता से अलग रह रहा था। घरवालों का कहना है कि वे उसे मेहनत करके जिंदगी में आगे बढ़ने और गलत रास्ते से दूर रहने की सलाह देते थे। रेहान के परिवार ने बताया कि वह पहले अवैध हथियार रखने से जुड़े एक मामले में जेल जा चुका है। उसके पिता के मुताबिक, वह इस मामले में जमानत पर बाहर था। रेहान की मौसी अफसाना ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद उसने वेल्डिंग का काम करना शुरू कर दिया था।

परिवार को लगता था कि वह काम पर जाता है और अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा है। रेहान की मौसी के अनुसार, बकरीद के मौके पर वह घर आया था। त्योहार के बाद काम पर जाने की बात कहकर निकला, लेकिन परिवार को अंदाजा नहीं था कि उसका नाम मुंबई की फायरिंग की जांच में सामने आएगा।

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दूसरा आरोपी सीख रहा था टाइल्स लगाना

मामले में पकड़ा गया दूसरा युवक भी सोनीपत का रहने वाला बताया गया है। उसके पिता के अनुसार, वह गोहाना में पत्थर और टाइल्स लगाने का काम सीख रहा था। 13 तारीख को वह घर आया था, लेकिन इसके बाद कहां गया, इसकी जानकारी परिवार को नहीं थी। उसके पिता खुद दिव्यांग हैं और मजदूरी करके परिवार का खर्च चलाते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं उनके बेटे को बहला-फुसलाकर तो इस मामले में नहीं लाया गया।

अब पुलिस की जांच पर नजर

मुंबई में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। मामले में पकड़े गए संदिग्धों की पृष्ठभूमि सामने आने के बाद अब यह पता लगाना जरूरी है कि वे एक-दूसरे के संपर्क में कैसे आए और कथित वारदात में उनकी क्या भूमिका थी।

फिलहाल, परिवारों के बयान और पुराने मामले से जुड़े विवरण जांच का हिस्सा हैं। किसी भी आरोपी की भूमिका और घटना के पीछे की पूरी साजिश का अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

कोई आरोपी नाबालिग नहीं

मुंबई पुलिस के अनुसार, अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों में से कोई भी नाबालिग नहीं है और दो हमलावरों ने अभिनेता की कार पर पांच से छह गोलियां चलाई थीं। पुलिस उपायुक्त राज तिलक रोशन ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि आरोपियों में से एक की उम्र 18 वर्ष है, जबकि अन्य दो की उम्र 22-22 वर्ष है।

उन्होंने आगे कहा, ”दो आरोपी हरियाणा के हैं और एक बिहार का निवासी है। गिरफ्तार किए गए तीन हमलावरों में से दो ने टाइगर श्रॉफ की कार पर पांच से छह गोलियां चलाई थीं।” पुलिस उपायुक्त ने यह भी बताया कि आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल मुंबई के अंधेरी इलाके में मिली थी।

उन्होंने आगे कहा, ”तीनों संदिग्धों के पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। हम उन्हें राजस्थान से मुंबई ला रहे हैं।” रोशन ने बताया कि इससे पहले टाइगर श्रॉफ को धमकी मिलने की कोई शिकायत नहीं मिली थी। उन्होंने कहा, ”अभिनेता पर गोलीबारी करने के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चला है। संदिग्ध हमलावरों से पूछताछ के बाद इसका पता लगाया जाएगा।”

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टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी की घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, हमले में अभिनेता सुरक्षित बच गए जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य शख्स घायल हो गए। घटना के बाद सोशल मीडिया एक पोस्ट वायरल है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी ली है, हालांकि अभी तक पोस्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। इस बीच ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक गैंगस्टर के लिए सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल करने पर एक पुलिस अधिकारी की आलोचना की है। दीपके ने दिल्ली पुलिस की एक साल पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो शेयर किया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…