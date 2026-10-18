मुंबई के जुहू स्थित पुष्पा पार्क में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर कथित तौर पर फायरिंग की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात लोगों ने वहां पहुंचकर गोलियां चलाईं। शुरुआती खबरों में दावा किया गया था कि टाइगर श्रॉफ समेत तीन लोग घायल हुए हैं।

हालांकि, एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया कि अभिनेता सुरक्षित हैं और उन्हें गोली नहीं लगी है। इस घटना में टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर और एक ऑटो रिक्शा चालक के घायल होने की खबर है।

Maharashtra | A firing incident has been reported under Juhu Police Station. Actor Tiger Shroff is safe and has not sustained any gunshot injuries. Further investigation is underway: Mumbai Police — ANI (@ANI) October 18, 2026

टाइगर को मिली थी धमकी?

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब इससे पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी हैरी बॉक्सर की ओर से अभिनेता को कथित तौर पर धमकी दिए जाने की खबर सामने आई थी। इस घटना के बाद राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने मुंबई में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार पर अपराधों पर लगाम लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सचिन सावंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की खबर बेहद चौंकाने वाली है। मुंबई में आखिर चल क्या रहा है? बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के घर पर फायरिंग और कई अभिनेताओं व फिल्म निर्माताओं को धमकियां… मुंबई में कानून-व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है।”

#UPDATE | Three to four rounds were fired at actor Tiger Shroff’s car as he was leaving a ground in his vehicle. A large crowd had gathered to see him. Several rounds were fired at his car from within the crowd. Tiger Shroff was not hit by any bullets, according to the Mumbai… https://t.co/W9FeNPKUBN — ANI (@ANI) October 18, 2026

देवेंद्र फडणवीस ने दिया जांच का आदेश

सचिन सावंत ने आरोप लगाया कि मुंबई में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और शहर में अराजकता का माहौल बन गया है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए उन्हें पूरी तरह नाकाम बताया। ऐसे में खबर है कि देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis called the Mumbai Police Commissioner to inquire about the firing incident involving actor Tiger Shroff. He instructed the Police Commissioner to conduct a swift investigation and take strict action against those responsible: CMO… https://t.co/W9FeNPLsrl pic.twitter.com/fXCjpeXss9 — ANI (@ANI) October 18, 2026

महाराष्ट्र की तुलना बिहार से करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले लोग कहते थे कि महाराष्ट्र की हालत बिहार जैसी हो गई है, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि बिहार को ही महाराष्ट्र से बेहतर बताया जाने लगा है। सावंत ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसकी नाकामी के कारण मुंबई अपराधियों के शिकंजे में जा रही है।