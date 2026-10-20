मुंबई में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की एक झलक कैमरे में कैद करने निकले 35 साल के उमेश कुमार चौहान को क्या पता था कि यह दिन उनकी जिंदगी बदल देगा। रविवार को जुहू में हुई टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान उनका एक व्लॉगर फैन हमलावरों की गोली का शिकार बन गया। फिलहाल वह आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में हैं। वहीं, घर पर आठ महीने की गर्भवती पत्नी और छह साल का बेटा उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।

उमेश कुमार चौहान घर-घर जाकर डिटर्जेंट बेचते हैं और इसी से अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। वह करीब 18 साल से मुंबई में रह रहे हैं।

पिछले डेढ़ साल से 35 साल के उमेश एक और सपना संजो रहे थे। वह बॉलीवुड सितारों, उनके घरों और उनकी एक झलक पाने के लिए बाहर जुटने वाले फैंस के वीडियो बनाते थे, ताकि सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बना सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें।

लेकिन रविवार को उनका यही शौक एक दर्दनाक हादसे की वजह बन गया। उमेश जुहू के पुष्पा पार्क पहुंचे थे, जहां अभिनेता टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलने गए थे। उमेश जब वहां से निकल रहे एक्टर का वीडियो बना रहे थे, तभी अचानक गोलियां चलने लगीं। इसी दौरान एक गोली उमेश को जा लगी और उनकी जिंदगी पलभर में बदल गई।

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गोली लगने के बाद तुरंत किया अस्पताल में एडमिड

गोली लगने के बाद उमेश चौहान को सबसे पहले कूपर अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद रविवार आधी रात के करीब उन्हें परेल में मौजूद किंग एडवार्ड मेमोरियल अस्पताल में शिफ्ट किया गया। सोमवार को उमेश को आईसीयू में डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में रखा गया।

अब कैसी है उमेश चौहान की हालत

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टर्स ने उनकी हालत अब स्टेबल बताई है। लिवर में चोट लगने के बावजूद आगे ब्लीडिंग नहीं हुआ था और उनके दिल और फेफड़ों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। फिलहाल डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी करने के बजाय दवाओं और निगरानी के जरिए इलाज जारी रखने का फैसला किया।

पत्नी-बच्चे की क्या स्थिति

उमेश चौहान मानखुर्द में अपनी पत्नी और छह साल के बेटे अरव के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी आठ महीने की गर्भवती हैं, जबकि उनका बेटा अरव जूनियर किंडरगार्टन में पढ़ता है।

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टाइगर और ड्राइवर को भी लगीं चोटें

वहीं, इस घटना के बाद टाइगर श्रॉफ और उनके ड्राइवर इब्राहिम फिरदौस को नानावटी मैक्स अस्पताल ले जाया गया। टाइगर श्रॉफ को खरोंचें आई थीं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं, उनके ड्राइवर इब्राहिम फिरदौस के बाएं हाथ में गोली लगी, जिससे हाथ की चौथी मेटाकार्पल हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों के मुताबिक, इब्राहिम की चोट को देखते हुए उनकी सर्जरी की जानी थी।