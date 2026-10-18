बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद से मुंबई सन्न है। टाइगर पर 18 अक्टूबर की शाम कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की। इस हमले में एक्टर बाल-बाल बच गए। हालांकि उनका ड्राइवर घायल हो गया।

मामले की जांच में मुंबई पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। इस बीच हमले की जिम्मेदारी अनिल पंडित नाम के एक शख्स ने ली है। पंडित का कहना है कि वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का सदस्य है। उसने अपने साथ हरमन संधू नाम के शख्स के मिले होने की बात भी कही।

अनिल पंडित ने एक पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली है, जो व्हाट्सअप ग्रुप्स समेत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पोस्ट में सलमान खान के साथ काम करने वाले अभिनेताओं को चेतावनी दी गई है। फिलहाल मुंबई पुलिस इस पोस्ट की प्रामाणिकता की जांच कर रही है। इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है कि फायरिंग का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था या नहीं।

कहां से शुरू हुई सलमान-बिश्नोई की दुश्मनी?

बॉलीवुड के भाईजान कहलाने वाले सलमान खान और बिश्नोई समुदाय के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। ये विवाद असल में 1998 का है, जब अभिनेता ने अपनी फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ के कलाकारों के साथ कथित तौर पर एक काले हिरण का शिकार किया था। यह ऐसा जानवर है जिसे बिश्नोई समुदाय पवित्र मानता है।

अब बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी के बाद यह मामले एक बार फिर उभरा है। सलमान खान को कुछ साल पहले लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी थी। इसके बाद उनके मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी की गई।

सलीम खान ने लिया था बेटे का पक्ष

अक्टूबर 2025 में सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई फिर चर्चा में थे। इस बीच कई लोगों ने सलमान से माफी मांगने का आग्रह किया था। ऐसे में अभिनेता के पिता सलीम खान ने साफ किया था कि उनके बेटे ने किसी काले हिरण को नहीं मारा है। इसलिए माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। एबीपी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, ‘माफी मांगना ये कुबूल करना है कि मैंने मारा है। सलमान ने कभी किसी जानवर को नहीं मारा। हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा। हम इन चीजों में विश्वास ही नहीं करते।’

सलमान खान के घर हुई थी फायरिंग

14 अप्रैल 2024 को दो अनजान बाइक सवारों ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। मुंबई के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान रहती हैं। यहीं फायरिंग हुई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मामले की जांच की और सख्त कदम उठाए। सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी दी गई थी और उनके घर के बाहर भी पुलिस का जत्था तैनात किया गया था।

इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अनमोल ने कहा था कि ये अटैक एक वार्निंग था। बाद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में डाल दिया था। लॉरेंस बिश्नोई खुद भी कई सालों से जेल में है।

सलमान के घर पर हमले करने के लिए विक्की गुप्ता और सागर पाल नाम के दो शूटर्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साथ ही सोनू कुमार बिश्नोई और मोहम्मद रफीक नाम के दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया गया था। इस मामले में अनुजकुमार थापन नाम के हथियार सप्लायर ने पुलिस की हिरासत में 1 मई 2024 को आत्महत्या भी कर ली थी।

बॉलीवुड स्टार्स पर हुआ हमला

सलमान खान से शुरुआत से काला हिरण मामले में माफी मांगने की मांग बिश्नोई गैंग कर रहा है। गैंग ने बॉलीवुड, पंजाबी और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों को भी अपना निशाना बनाया है। इसमें टाइगर श्रॉफ के अलावा कपिल शर्मा, गिप्पी ग्रेवाल, ए पी ढिल्लों और डायरेक्टर रोहित शेट्टी शामिल हैं। गैंग का कहना है कि वो सलमान के साथ काम करने वाले किसी को भी नहीं छोड़ेंगे।