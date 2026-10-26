बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने प्रांजल ठकरान को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला 22 वर्षीय प्रांजल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर चुका है और उसने पुलिस को बताया कि वह पहलवानी भी करता है। पुलिस का आरोप है कि वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े अनिल पंडित के संपर्क में था और उसके कहने पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को हथियार मुहैया कराता था। इस गिरफ्तारी के बाद मामले में हिरासत में लिए गए आरोपियों की संख्या 11 हो गई है।

बीमार भाई से मिलने इंदौर पहुंचा था प्रांजल

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रांजल ठकरान का भाई लकवाग्रस्त है और इंदौर के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। प्रांजल के भाई के केयरटेकर ने पुलिस को सूचना मिली दी कि प्रांजल अपने भाई से मिलने अस्पताल आएगा। इसी जानकारी के आधार पर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे इंदौर में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया।

पुलिस के मुताबिक, प्रांजल हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। उसके खिलाफ पहले भी आपराधिक मामला दर्ज है और वह जमानत पर बाहर था। पुलिस ने अदालत को बताया कि वह पहले भी अनिल पंडित के संपर्क में रह चुका है।

अनिल पंडित के कहने पर हथियार पहुंचाने का आरोप

पुलिस का कहना है कि प्रांजल ठकरान टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में आरोपी अनिल पंडित के संपर्क में था। आरोप है कि उसने पंडित के निर्देश पर फायरिंग करने वाले लोगों को हथियार मुहैया कराए। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हथियारों की खरीद के लिए पैसे कहां से आए और आरोपी आपस में किन मैसेजिंग ऐप के जरिए संपर्क में रहते थे।

पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि प्रांजल और फायरिंग के एक अन्य आरोपी रेहान अंसारी उर्फ सुक्खा का नाम पानीपत में हुई एक पुरानी फायरिंग की घटना से भी जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, उस मामले में भी कथित तौर पर अनिल पंडित के निर्देश पर वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि, इन आरोपों की जांच अभी जारी है।

बचाव पक्ष ने आरोपों को नकारा

अदालत में प्रांजल के वकील अजिंक्य मिरगल ने कहा कि उनके मुवक्किल का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। बचाव पक्ष के मुताबिक, प्रांजल अपने बीमार भाई को देखने इंदौर गया था और पुलिस ने उसे अस्पताल से हिरासत में लिया। वकील ने यह भी कहा कि घटना के दिन प्रांजल मौके पर मौजूद नहीं था और डिजिटल रिकॉर्ड से जरूरी जानकारी जुटाई जा सकती है।

वहीं, पुलिस ने मामले की जांच के लिए प्रांजल की हिरासत मांगी। अदालत ने उसे 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस अब उसके डिजिटल रिकॉर्ड, पैसों के लेन-देन और अनिल पंडित से कथित संपर्क की जांच कर रही है।

18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई थी फायरिंग

बता दें कि 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर बाइक सवार तीन लोगों ने फायरिंग की थी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है और हथियारों की सप्लाई से लेकर साजिश में शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, प्रांजल की गिरफ्तारी के साथ मामले में हिरासत में लिए गए आरोपियों की संख्या 11 हो गई है