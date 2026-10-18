बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर रविवार, 18 अक्टूबर की शाम मुंबई के जुहू में हमला हुआ। कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर गोलीबारी की। अभिनेता सुरक्षित हैं। अब खबर आ रही है कि मामले से जुड़े एक संदिग्ध को पकड़ लिया गया है।

पुलिस हमलावरों की पहचान करने और हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। फायरिंग की जांच और आरोपियों का पता लगाने के लिए पंद्रह पुलिस टीमों का गठन किया गया है।

अनजान हमलावरों ने की गोलीबारी

मुंबई पुलिस के अधिकारी के अनुसार, यह घटना शाम करीब 7 बजे हुई जब फुटबॉल खेलने के बाद टाइगर श्रॉफ जुहू के पुष्पा पार्क से निकल रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर तीन लोग आए। अधिकारी ने बताया कि अभिनेता अपनी कार में बैठे ही थे कि हमलावरों ने कथित तौर पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियां श्रॉफ को नहीं लगीं, लेकिन उनके ड्राइवर को गोली लग गई। उन्हें जुहू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और वह खतरे से बाहर हैं।

#WATCH | Mumbai | Firing incident involving actor Tiger Shroff | DCP Mohit Garg says, "This incident took place around 7 o'clock. Some unknown individuals arrived at the scene and opened fire on Mr. Tiger Shroff as he was leaving after concluding a private event. Mr. Tiger Shroff… pic.twitter.com/sGu25ooiIn — ANI (@ANI) October 18, 2026

सूचना मिलने के बाद जुहू पुलिस स्टेशन, क्राइम ब्रांच और आसपास के पुलिस स्टेशनों की टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस उपायुक्त मोहित गर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जांचकर्ता हमलावरों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं।

मंत्री आशीष शेलार ने कहा, ‘मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती से बात की है। श्रॉफ फुटबॉल खेलने गए थे। यह घटना तब हुई जब वह फुटबॉल खेलने के बाद घर लौट रहे थे। हमले में उनका ड्राइवर घायल है, वह सुरक्षित हैं।’ उन्होंने कहा कि उन्हें इलाज के लिए नानावती अस्पताल ले जाया गया है।

‘मुंबई में गैंगवार बर्दाश्त नहीं करेंगे’: एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में टाइगर श्रॉफ की गाड़ी को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी की घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ‘मुंबई में गैंगवार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि कलाकारों को डर में जीने की जरूरत नहीं है, और जोर देकर कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस ने सीएम देवेंद्र फड़नवीस पर हमला बोला

कांग्रेस ने इस घटना को लेकर गृह विभाग संभालने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस पर हमला बोला। एआईसीसी सचिव सचिन सावंत ने एक बयान में कहा, ‘अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की खबर बेहद चौंकाने वाली है। मुंबई में आखिर हो क्या रहा है?’

सावंत ने कहा, ‘बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के घर पर फायरिंग, कई अभिनेताओं और निर्माताओं को धमकियां… मुंबई में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मुख्यमंत्री पूरी तरह से विफल रहे हैं।’