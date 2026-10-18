बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उनपर रविवार, 18 अक्टूबर की शाम मुंबई के जुहू में हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक, कुछ अज्ञात हमलावरों ने टाइगर श्रॉफफ की गाड़ी पर गोलीबारी की, जिसमें उनके ड्राइवर घायल हो गए। अभिनेता सुरक्षित हैं। इस बीच मुंबई पुलिस ने मामले से जुड़े एक संदिग्ध को भी हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी?

इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित तौर पर जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। इस पोस्ट में फिल्म इंडस्ट्री के उन सदस्यों को धमकी दी है, जो अभिनेता सलमान खान के साथ काम करते हैं।

हालांकि मुंबई पुलिस ने अभी तक पोस्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। न ही हमले और गैंग के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया है।

व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक सोशल मीडिया पोस्ट प्रसारित हुई है, जिसमें खुद को अनिल पंडित बताने वाले एक व्यक्ति ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया।

हरमन संधू का नाम भी उल्लेख करने वाली इस पोस्ट में फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई। साथ ही आरोप लगाया गया है कि टाइगर श्रॉफ को पहले चेतावनी दी गई थी। पुलिस पोस्ट की प्रामाणिकता की जांच कर रही है। इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है कि फायरिंग का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था या नहीं।

पुलिस कर रही मामले की जांच

मुंबई पुलिस, टाइगर पर हमला करने वालों की पहचान करने और इस हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। फायरिंग की जांच और आरोपियों का पता लगाने के लिए 15 पुलिस टीमों का गठन किया गया है।

लोगों की भीड़ टाइगर श्रॉफ की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुई थी, तभी अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर गोली चलाई। (एक्सप्रेस फोटो – शंखदीप बनर्जी)

टाइगर के ड्राइवर को लगी गोली

टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को मामले की गहराई से जांच करने का आदेश दिया है। वहीं मुंबई पुलिस के अधिकारी ने बताया कि यह घटना 18 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे हुई जब फुटबॉल खेलने के बाद टाइगर श्रॉफ जुहू के पुष्पा पार्क से निकल रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर तीन लोग आए।

अधिकारी ने बताया कि अभिनेता अपनी कार में बैठे ही थे कि हमलावरों ने कथित तौर पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियां श्रॉफ को नहीं लगीं, लेकिन उनके ड्राइवर को गोली लग गई। उन्हें जुहू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और वह खतरे से बाहर हैं।