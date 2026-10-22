बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर अनिल पंडित को इस मामले में वांछित आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को अदालत को यह जानकारी दी। अदालत ने मामले में गिरफ्तार चार लोगों को 26 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य पंडित ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए 18 अक्टूबर को श्रॉफ पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था।

बताया जाता है कि अनिल पंडित अमेरिका से गिरोह का संचालन कर रहा है। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने हरियाणा के सोनीपत जिला निवासी कुणाल (21) और सुमित (19) तथा उत्तर प्रदेश की रहने वाली राधा (23) और बबीता (23) को यहां एस्प्लेनेड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत को बताया कि श्रॉफ पर गोलीबारी पंडित के निर्देश पर की गई थी और उसे इस मामले में वांछित आरोपी बनाया गया है। एक्टर पर हुए हमले के पीछे गैंगस्टर अनिल ही मास्टर माइंड है।

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पुलिस ने क्या दी जानकारी

जांचकर्ताओं ने गिरफ्तार चार आरोपियों की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि वे पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों के साथ इस साजिश में सक्रिय रूप से शामिल थे। पुलिस ने कहा कि इन चार आरोपियों ने शूटर को हथियार मुहैया कराए थे। पुलिस ने बताया कि कुणाल और सुमित ने अनिल पंडित के निर्देश पर अमृतसर से एक पिस्तौल और 20 कारतूस लिये थे, जबकि राधा और बबीता मुंबई गईं और उन्होंने हथियार साजिश में शामिल अन्य लोगों को सौंप दिया।

बचाव पक्ष के वकीलों अजिंक्य मिरगुल और सत्यव्रत जोशी ने हिरासत के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि इन चार आरोपियों के खिलाफ कोई सामग्री नहीं है और उन्हें केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को 26 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

मुंबई के जुहू इलाके में रविवार शाम कम से कम दो लोगों ने श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाईं और फिर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। अभिनेता बाल बाल बच गए, जबकि उनका चालक और एक अन्य शख्स घायल हो गए। बाद में मोटरसाइकिल अंधेरी में लावारिस हालत में मिली।

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मुंबई पुलिस ने हत्या के प्रयास के तहत एक मामला दर्ज किया है। इस मामले में अब तक कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को अदालत ने हरियाणा के सोनीपत निवासी रेहान उर्फ सुक्का, बिहार के बेगूसराय के मूल निवासी और मुंबई में रहने वाले रितिक कुर्मी उर्फ रोशन तथा हरियाणा निवासी फूल सिंह को 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था।