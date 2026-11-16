बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ के फायरिंग मामले में सोमवार को छह आरोपियों को मुंबई की विशेष MCOCA अदालत में पेश किया गया। इनमें आरोपी नंबर 1, 2, 6, 7 और 8 यानी फूल सिंह, रेहान, कुणाल, सुमित और अंकित के अलावा आरोपी नंबर 13 स्नेहा शर्मा शामिल थीं। अदालत ने पांचों पुरुष आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं, महिला आरोपी की हिरासत को लेकर अभियोजन पक्ष ने अतिरिक्त समय की मांग की।

आरोपियों के वकील एडवोकेट अजिंक्य मिरगल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज कुल छह लोगों को विशेष MCOCA अदालत में पेश किया गया था। इनमें पांच पुरुष और एक महिला आरोपी शामिल थीं। कोर्ट ने पांचों पुरुष आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

वकील ने बताया कि महिला आरोपी स्नेहा शर्मा के मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत से 10 दिनों की अतिरिक्त हिरासत मांगी है। अभियोजन का कहना है कि स्नेहा की 15 दिनों की हिरासत पहले ही पूरी हो चुकी है और पूछताछ के लिए 10 दिन और चाहिए।

Mumbai, Maharashtra: On Actor Tiger Shroff firing case, Accused advocate Ajinkya Mirgal says, "Total of six people were produced, including Accused Numbers 1, 2, 6, 7, and 8—who are Phool Singh, Rehan, Kunal, Sumit, and Ankit—and Accused Number 13, Suneha Sharma—not Pandit, her… pic.twitter.com/7teylVAGBQ — IANS (@ians_india) November 16, 2026

स्नेहा पंडित नहीं, स्नेहा शर्मा है महिला आरोपी का नाम

एडवोकेट अजिंक्य मिरगल ने महिला आरोपी के नाम को लेकर भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि आरोपी नंबर 13 का नाम स्नेहा शर्मा है, न कि स्नेहा पंडित। उन्होंने मीडिया से नाम को सही तरीके से रिपोर्ट करने की बात कही।

18 अक्टूबर की शाम 7 बजे फुटबॉल खेलने के बाद टाइगर श्रॉफ जुहू के पुष्पा पार्क से निकल रहे थे। तभी मोटरसाइकिल पर तीन लोग ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। गोलियां टाइगर श्रॉफ को नहीं लगीं, लेकिन उनके ड्राइवर को लग गई। उन्हें जुहू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…