मुंबई के जुहू में रविवार, 18 अक्टूबर की शाम एक्टर टाइगर श्रॉफ पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की। जुहू के पुष्पा पार्क इलाके में ये वारदात हुई, जहां एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच चल रहा था। इसमें टाइगर कई अन्य बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स के साथ फुटबॉल खेल रहे थे।

टाइगर श्रॉफ के साथ एक्टर अपारशक्ति खुराना और अभिमन्यु दसानी खेल रहे थे। इसके अलावा इलाके में बच्चे जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे। नवरात्रि का जश्न भी यहां मन रहा था, जिसके चलते आतिशबाजी हो रही थी। अपने फेवरेट सितारों की एक झलक पाने और तस्वीर खिंचवाने के लिए कुछ फैंस भी यहां इकट्ठा हुए थे।

किसके साथ फुटबॉल खेल रहे थे टाइगर?

यह घटना तब हुई जब टाइगर फुटबॉल मैच के बाद जुहू के पुष्पा पार्क से निकल रहे थे। फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए उनकी कार के चारों ओर इकट्ठा हुए थे, तभी मोटरसाइकिल पर तीन लोग आए और गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियां टाइगर को नहीं लगीं। मगर उनका ड्राइवर और एक स्टाफ का सदस्य घायल हो गए, जिन्हें एक्टर ने खुद अस्पताल पहुंचाया।

अब फुटबॉल मैच के बारे में डिटेल्स सामने आ गई हैं। गोलीबारी से पहले टाइगर क्या कर रहे थे, इस बारे में सूत्रों ने SCREEN को बताया। सूत्रों के अनुसार, मैच में 18 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें एक्टर अपारशक्ति खुराना और अभिमन्यु दसानी, कोरियोग्राफर सीजर गोंसाल्वेस और टीवी एक्टर अभिषेक बजाज और करणवीर मेहरा शामिल थे। बताया जा रहा है कि गोलीबारी के समय खिलाड़ी मैदान पर ही थे।

करण मेहरा ने बताया क्या हुआ था

टीवी एक्टर करणवीर मेहरा घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने गोलीबारी के बाद मची अफरा-तफरी के बारे में बताया। NDTV से बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘मेरी कार ठीक उनके पीछे थी। जब तक हम गेट से निकले, जब तक मेरी कार पहुंची, मैंने सिर्फ खून के धब्बे देखे, और मुझे पता चला कि टाइगर के ड्राइवर को गोली लगी है। तो मैं बस खुश हूं कि वह सुरक्षित है। लेकिन मेरी संवेदनाएं ड्राइवर के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ठीक हो जाएगा… वहीं बच्चे थे, जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे। हर कोई इधर-उधर भागने लगा। मेरी कार थोड़ी पीछे थी, और बहुत सारे लोग तस्वीरें ले रहे थे। हमने बस कुछ गोलियों की आवाज सुनी और लोगों को चिल्लाते हुए सुना कि किसी ने गोली चलाई है, क्योंकि आतिशबाजी के साथ जश्न मनाने वाले लोग भी थे। इसलिए हमें लगा कि इसका कुछ लेना-देना उससे है।’

करणवीर ने आगे कहा, ‘मैं टाइगर को बहुत लंबे समय से जानता हूं, और वह सबसे अच्छे लोगों में से एक है। कोई ऐसा जो अपने काम में लगा रहता है और हमेशा सभी के प्रति बहुत सम्मानजनक रहता है। उसके साथ ऐसा होते देखना बहुत दुखद है, और मैं उसके परिवार को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। टाइगर और उसके परिवार को इससे गुजरते देखना मेरे लिए भी सही में दर्दनाक है। बाहर खड़े फैंस ही चिल्लाने लगे। कुछ गोलियों की आवाजें आईं, और आतिशबाजी बंद हो गई। तभी सुरक्षा सतर्क हुई, और हमने पुलिस को फोन किया। तब तक टाइगर अपने ड्राइवर के साथ जा चुका था।’

एक्टर अभिषेक बजाज ने भी SCREEN को पुष्टि की कि उन्होंने मैच में भाग लिया था। अभिषेक गोलीबारी होने से पहले फुटबॉल के मैदान पर ही थे। उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने घटना से कुछ समय पहले टाइगर के साथ खेला था। हमले के बारे में बात करते हुए उन्होंने News18 को बताया, ‘हां, घटना होने से पहले हम साथ खेल रहे थे। हम ठीक हैं। वह अब सुरक्षित है। बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।’

मुंबई पुलिस ने दी थी जानकारी

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, 18 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे टाइगर श्रॉफ की बीएमडब्लू कार पर गोलीबारी हुई थी। वो फुटबॉल खेलने के बाद जुहू के पुष्पा पार्क से निकल रहे थे। तीन लोग मोटरसाइकिल पर आए और जैसे ही एक्टर अपनी कार में बैठ रहे थे, उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। टाइगर बाल-बाल बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर और एक अन्य स्टाफ सदस्य घायल हो गए थे।

पुलिस उपायुक्त मोहित गर्ग ने पुष्टि की कि हमले में दो लोग घायल हुए हैं। टाइगर के ड्राइवर, फिरदौस को मामूली चोटें आई हैं और वह खतरे से बाहर है, जबकि एक अन्य स्टाफ सदस्य, उमेश चव्हाण को गोली लगी है। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गर्ग ने कहा कि टाइगर को कोई गोली नहीं लगी।

पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को राजस्थान के कोटा से पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक, तीनों का नेपाल भागने का प्लान था। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है।