Bollywood Celebrities Attacked: बॉलीवुड सितारों को धमकियां मिलने और उन पर हमले होने की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं। अब 18 अक्टूबर 2026 को अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी फायरिंग की घटना ने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। मुंबई पुलिस के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर जुहू में हमला हुआ। अभिनेता सुरक्षित हैं और उन्हें गोली नहीं लगी है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस फायरिंग की कथित तौर पर जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। हालांकि पुलिस की ओर से इस दावे की पुष्टि होना बाकी है।

टाइगर श्रॉफ से पहले सलमान खान, रोहित शेट्टी, कपिल शर्मा, एपी ढिल्लों और गिप्पी ग्रेवाल जैसे सितारों के घर या उनके कारोबार से जुड़ी जगहों पर भी फायरिंग हो चुकी है। वहीं, गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और राकेश रोशन पर भी जानलेवा हमला हुआ था। आइए जानते हैं इन घटनाओं के बारे में।

रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई थी फायरिंग

1 फरवरी 2026 को मशहूर फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के मुंबई के जुहू स्थित घर के बाहर फायरिंग हुई थी। हमलावरों ने उनकी बिल्डिंग के बाहर चार से पांच राउंड गोलियां चलाई थीं। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच में शुभम लोनकर का नाम सामने आया था, जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया गया। पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया था।

सलमान खान के घर के बाहर चली थीं गोलियां

14 अप्रैल 2024 को बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के मुंबई के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर दो बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग की थी। इस घटना से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था। पुलिस जांच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों के नाम सामने आए थे। अनमोल बिश्नोई पर विदेश से हमले की साजिश रचने का आरोप लगा था। सलमान खान को पहले भी इस गैंग से धमकियां मिल चुकी थीं। इसकी वजह साल 1998 के काले हिरण शिकार मामले से जुड़ी नाराजगी बताई जाती है।

कपिल शर्मा के कैफे पर तीन बार हुई फायरिंग

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा भी गैंगस्टरों के निशाने पर आ चुके हैं। कनाडा के सरे शहर में स्थित उनके Kap’s Cafe पर साल 2025 में तीन बार फायरिंग हुई थी। पहली घटना जुलाई में हुई थी। इसके बाद अगस्त और अक्टूबर में भी कैफे पर गोलियां चलाई गई थीं। इन घटनाओं में गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने हमलों की जिम्मेदारी लेने के दावे किए थे। राहत की बात यह रही कि किसी के घायल होने की खबर नहीं थी।

एपी ढिल्लों के घर के बाहर हुई थी गोलीबारी

पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के कनाडा स्थित घर के बाहर सितंबर 2024 में फायरिंग हुई थी। हमलावरों ने वहां खड़ी गाड़ियों में आग भी लगा दी थी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था।

गिप्पी ग्रेवाल को भी बनाया गया था निशाना

पंजाबी सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा स्थित घर के बाहर नवंबर 2023 में गोलीबारी हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। उस समय सलमान खान से गिप्पी ग्रेवाल की नजदीकी को हमले की एक वजह बताया गया था। हालांकि, पुलिस सूत्रों ने इसके पीछे पैसे वसूलने की कोशिश की आशंका भी जताई थी।

गुलशन कुमार की मंदिर के बाहर गोली मारकर हुई थी हत्या

बॉलीवुड की सबसे चर्चित आपराधिक घटनाओं में से एक टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या भी है। 12 अगस्त 1997 को मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित एक मंदिर के बाहर बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। इस हमले में गुलशन कुमार की मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के नाम सामने आए थे। जांच में फिरौती और आपराधिक साजिश का मामला सामने आया था। इस घटना ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था।

राकेश रोशन पर भी हुआ था जानलेवा हमला

अभिनेता और फिल्ममेकर राकेश रोशन भी गोलीबारी का शिकार हो चुके हैं। 21 जनवरी 2000 को मुंबई के सांताक्रूज इलाके में उनके ऑफिस के बाहर दो हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई थीं। राकेश रोशन को गोली लगी थी, लेकिन इलाज के बाद उनकी जान बच गई। इस हमले के पीछे अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों का हाथ होने की बात सामने आई थी। उस समय फिल्म ‘कहो ना… प्यार है’ की सफलता के बाद यह घटना हुई थी। इन सभी घटनाओं ने समय-समय पर फिल्म इंडस्ट्री में सितारों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं।