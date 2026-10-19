टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। जुहू में भीड़ के बीच तीन बाइक सवारों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर कई बार गोलियां चलाईं। इस घटना में टाइगर बाल-बाल बचे, लेकिन उनके ड्राइवर और वहां मौजूद एक ऑटो चालक घायल हो गए। तीनों नेपाल भागने की तैयारी में थे, लेकिन मुंबई पुलिस के अलर्ट के बाद उन्हें कोटा से पकड़ लिया गया है लेकिन हैरानी की बात ये है कि जिस जगह पर ये फायरिंग हुई, वो जुहू पुलिस स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर है।

पुलिस चौकी के बाहर बाइक छोड़कर भागे थे हमलावर

इतना ही नहीं, इस घटना को अंजाम देकर हमलावर मुंबई के सबसे व्यस्त चौराहों से होते हुए करीब 4 किलोमीटर तक बाइक चलाकर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने अपनी बाइक एक पुलिस बीट चौकी के बाहर छोड़ दी और वहां से फरार हो गए।

पुलिस स्टेशन के नजदीक हुई टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग

जिस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया है वो ये कि हमलावरों ने जुहू पुलिस स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। ये पहली बार नहीं है जब ऐसे खुलेआम किसी अभिनेता को निशाना बनाया गया हो।

मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा यह चौथा हाई-प्रोफाइल हमला है, जिसमें गोली चलाने वाले आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार होने में कामयाब रहे। इससे पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान व रोहित शेट्टी के घरों के बाहर फायरिंग की घटनाएं भी सामने आई थीं।

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कई चौराहे लांघे, कई पुलिसकर्मियों को दिया होगा चकमा

जुहू से अंधेरी के रास्ते में कई व्यस्त चौराहे पड़ते हैं, जहां शाम के समय ट्रैफिक पुलिस तैनात रहती है। इनमें मिठीबाई कॉलेज, एसवी रोड और अंधेरी ईस्ट-वेस्ट फ्लाईओवर के पास के चौराहे शामिल हैं। इसके बावजूद आरोपी इन रास्तों से होते हुए फरार हो गए।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, अंधेरी पहुंचने के बाद तीनों आरोपी अपनी बाइक पुलिस चौकी के बाहर छोड़कर भाग गए। इसके बाद वे रेलवे स्टेशन का पुल पार करके दूसरी तरफ पहुंचे। पुलिस को शक है कि वहां से उन्होंने एक कार बुक की और फिर वहां से फरार हुए।

फायरिंग के करीब दो घंटे बाद, रात 9 बजे पुलिस को उनकी बाइक चौकी के बाहर मिली। पुलिस ने बाइक जब्त कर ली और उसे डीएन नगर पुलिस स्टेशन में रखवा दिया।

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अब पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस अंधेरी ईस्ट के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों के आने-जाने का पता लगाया जा सके। साथ ही, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद फरार होने के लिए उन्होंने जिस कार का इस्तेमाल किया, उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपियों की मदद किसी और ने तो नहीं की। मामले की जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई हैं।

कोटा में धर दबोचे गए तीनों शूटर

कोटा की एसपी तेजस्विनी गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुंबई पुलिस से सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और तीनों आरोपियों को ट्रेन में ही पकड़ लिया। एसपी के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद से मुंबई पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। सोमवार सुबह मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने कोटा पुलिस को इस मामले में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस की टीमें तुरंत सक्रिय हो गईं। जांच में पता चला कि फायरिंग के तीनों मुख्य आरोपी ट्रेन से कोटा की ओर आ रहे हैं।

सूचना मिलते ही कोटा पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। एजीटीएफ के सब-इंस्पेक्टर प्रताप और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के दो सब-इंस्पेक्टरों के सहयोग से ट्रेन में तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस ने ट्रेन के अलग-अलग हिस्सों में तेजी से तलाशी की और महज 15 मिनट के भीतर तीनों मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…