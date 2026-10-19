बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस घटना में शामिल तीन मुख्य आरोपियों को राजस्थान के कोटा में पकड़ लिया गया है। तीनों आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा।

कोटा की एसपी तेजस्विनी गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मुंबई पुलिस से मिली सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपियों को ट्रेन में ही पकड़ लिया।

एसपी तेजस्विनी गौतम के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद मुंबई पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। सोमवार सुबह मुंबई में क्राइम ब्रांच के डीसीपी से कोटा पुलिस को इस मामले में अहम जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें सक्रिय हो गईं। पुलिस को पता चला कि फायरिंग के तीनों मुख्य आरोपी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और कोटा की ओर आ रहे हैं।

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15 मिनट में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन

तेजस्विनी गौतम ने बताया कि सूचना मिलते ही कोटा पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। एजीटीएफ के सब-इंस्पेक्टर प्रताप और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के दो सब-इंस्पेक्टरों के सहयोग से ट्रेन में तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस ने ट्रेन के अलग-अलग हिस्सों में तेजी से तलाशी की और महज 15 मिनट के भीतर तीनों मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया।

BREAKING: Tiger Shroff Firing Case: Kota Police Arrest Three Accused | SP Tejaswini Gautam Briefing https://t.co/nrg5jbKUqG — ANI (@ANI) October 19, 2026

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एसपी के अनुसार, कोटा सिटी पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से मुंबई में हुई फायरिंग की घटना में शामिल मुख्य संदिग्धों को हिरासत में लेने में सफलता मिली। अब मामले में आगे की जांच और आरोपियों से पूछताछ के जरिए घटना से जुड़े अन्य पहलुओं का पता लगाया जाएगा।

बता दें कि रविवार की शाम टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर जुहू इलाके में फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान टाइगर श्रॉफ सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक राहगीर को गोली लगी थी।

मुंबई पुलिस ने इस मामले में आरोपियों का पता लगाने के लिए 15 टीमें बनाई थीं। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) और 3(5) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 3 और 25 के तहत केस दर्ज भी किया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…