बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ इस वक्त उन पर हुई फायरिंग की घटना को लेकर चर्चा में हैं। इस घटना के बाद उनके परिवार को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। ये तो सभी जानते हैं कि टाइगर के पिता जैकी श्रॉफ हैं, लेकिन इनके अलावा उनके परिवार में कौन-कौन है, उनकी मां आयशा श्रॉफ क्या करती हैं और बहन कृष्णा श्रॉफ क्या करती हैं, इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं? आइए जानते हैं टाइगर श्रॉफ की फैमिली के बारे में।

जैकी श्रॉफ हैं टाइगर के पिता

जैकी श्रॉफ बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं और टाइगर श्रॉफ के पिता हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है। जैकी ने 1987 में आयशा श्रॉफ से शादी की थी। उनके दो बच्चे हैं, बेटा टाइगर श्रॉफ और बेटी कृष्णा श्रॉफ। जैकी श्रॉफ ने अपनी दमदार एक्टिंग से फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। वहीं, उनके बेटे टाइगर ने एक्शन और डांस के दम पर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है।

टाइगर श्रॉफ की मां आयशा श्रॉफ क्या करती हैं?

टाइगर श्रॉफ की मां आयशा श्रॉफ फिल्म निर्माता और पूर्व मॉडल रह चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। आयशा ने अभिनेता जैकी श्रॉफ से शादी की, जिसके बाद वह फिल्म इंडस्ट्री में भी एक्टिव हो गईं। वह अपने पति जैकी श्रॉफ और बेटे टाइगर श्रॉफ के करियर को सपोर्ट करने के साथ-साथ फिल्म निर्माण से भी जुड़ी रही हैं।

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आयशा ने 1984 में आई फिल्म ‘तेरी बाहों में’ से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद वह फिल्म निर्माण से जुड़ीं और ‘जिस देश में गंगा रहता है’ और ‘बूम’ जैसी फिल्मों की निर्माता रहीं। वह जैकी श्रॉफ के साथ मीडिया कंपनी भी चलाती रही हैं।

टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा का करियर

कृष्णा श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ की छोटी बहन हैं। कृष्णा ने अपने भाई की तरह फिल्मों में अभिनय को करियर नहीं बनाया, बल्कि इससे परे फिटनेस और बिजनेस की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है।

कृष्णा फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव रहती हैं। वह मार्शल आर्ट्स और वर्कआउट में दिलचस्पी रखती हैं। उन्होंने अपने फिटनेस बिजनेस में नाम बनाया। कृष्णा ने अपने भाई टाइगर के साथ मिलकर एमएमए मैट्रिक्स (MMA Matrix) नाम से फिटनेस सेंटर की शुरुआत की थी। यह सेंटर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और फिटनेस ट्रेनिंग देता है।

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कृष्णा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, जहां वह अपनी फिटनेस, वर्कआउट और निजी जिंदगी से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। इसके अलावा, वह रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 14’ में भी नजर आ चुकी हैं।

टाइगर श्रॉफ पर हुआ हमला, पकड़े गए आरोपी

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई थी। इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच के बाद तीन संदिग्धों को राजस्थान के कोटा से हिरासत में लिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी ट्रेन से सफर कर रहे हैं और नेपाल भागने की फिराक में थे। इसके बाद कोटा पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की पहचान कर तलाशी अभियान चलाया। घटना में टाइगर श्रॉफ सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर फिरदौस और एक अन्य व्यक्ति उमेश चौहान को गोली लगने से चोटें आईं। मामले की जांच मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच कर रही हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…