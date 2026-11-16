हिंदी सिनेमा के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ ने खुद पर हुए फायरिंग हमले के लगभग एक महीने बाद काम पर वापसी कर ली है। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी पहली पोस्ट शेयर की।

अक्टूबर में टाइगर श्रॉफ पर कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने गोलीबारी की थी। इस घटना में वो बाल-बाल बच गए, मगर उनका ड्राइवर घायल हो गया था। इस घटना के बाद से एक्टर पब्लिक की नजरों से दूर थे। हालांकि अब एक्टर ने अपने नए गाने ‘तेनु लेके जाना’ का टीजर रिलीज किया है।

जल्द रिलीज होगा टाइगर का गाना

इस रोमांटिक ट्रैक में टाइगर के साथ एक्ट्रेस केतिका शर्मा नजर आएंगी। ये 18 नवंबर को रिलीज होने वाला है। गाने का टीजर, टाइगर ने इंटरनेट पर शेयर किया, जो आते ही छा गया था।

वीडियो में टाइगर अपनी मस्कुलर फिजीक फ्लॉन्ट करते हुए केतिका के साथ रोमांटिक होते दिख रहे हैं। कई यूजर्स ने एक्टर को वापस सोशल मीडिया पर देखकर अपना उत्साह भी जाहिर किया।

ट्रैक की रिलीज डेट का ऐलान करते हुए टाइगर ने लिखा, ‘एक और मौका, एक और डांस। तेनु लेके जाना गाना 18 नवंबर को आ रहा है।’ टीजर के ऑनलाइन आते ही, फैंस ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़ ला दी। एक्टर को दोबारा सोशल मीडिया पर एक्टिव देख फैंस खुश हैं।

ये गाने की अनाउंसमेंट पिछले महीने की फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ का सोशल मीडिया कमबैक है। हालांकि एक्टर ने जो हुआ उस पर पब्लिकली कुछ नहीं कहा है। लेकिन उन्होंने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के बारे में अपडेट्स शेयर करना फिर से शुरू कर दिया है।

फिल्म के सेट पर हुई टाइगर की वापसी

टाइगर श्रॉफ अपनी आने वाली फिल्म ‘लग जा गले’ की शूटिंग भी कर रहे हैं। इसमें उनके साथ जाह्नवी कपूर नजर आएंगी। फिल्म का शूट पुणे में चल रहा था, जिसे एक्टर ने हाल ही में खत्म किया। ऐसे में पुणे क्लब बॉलर के मालिक आर्यन नवाले ने उनके और जाह्नवी के साथ अपनी एक फोटो शेयर की थी, जो इंटरनेट पर छा गई।

टाइगर श्रॉफ पर हुई थी गोलीबारी

18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ को दो बंदूकधारियों ने मुंबई के जुहू में निशाना बनाया था। वो एक फुटबॉल ग्राउंड से अपनी कार में निकल रहे थे। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जो अभी भी जारी है। मामले में मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

सोमवार, 16 नवंबर को छह आरोपियों को मुंबई की विशेष MCOCA अदालत में पेश किया गया। इनमें आरोपी नंबर 1, 2, 6, 7 और 8 यानी फूल सिंह, रेहान, कुणाल, सुमित और अंकित के अलावा आरोपी नंबर 13 स्नेहा शर्मा शामिल थीं। अदालत ने पांचों पुरुष आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं, महिला आरोपी की हिरासत को लेकर अभियोजन पक्ष ने अतिरिक्त समय की मांग की।

टाइगर ने इस घटना को लेकर चुप्पी साधी हुई है। जांच के बारे में उन्होंने कोई पब्लिक स्टेटमेंट जारी नहीं की है। हाल ही में टाइगर के पिता और एक्टर जैकी श्रॉफ से एक इवेंट में इस मामले पर सवाल किया गया था। उन्होंने भी इसपर कुछ नहीं कहा।

टाइगर श्रॉफ के प्रोजेक्ट्स

टाइगर श्रॉफ के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उन्हें ‘लग जा गले’ में जाह्नवी कपूर और लक्ष्य के साथ देखा जाएगा। फिल्म का एक शूटिंग शेड्यूल हाल ही में पुणे में पूरा हुआ है। यह फिल्म 14 मई 2027 को थिएटर्स में रिलीज होगी। इसके अलावा टाइगर के पास रेमो डिसूजा के निर्देशन में बन रही एक फिल्म भी है।