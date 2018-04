Baaghi 2 Box Office Collection: टाइगर की ‘बागी-2’ इस मामले में ‘पद्मावत’ को दे सकती है टक्कर!

Baaghi 2 Box Office Collection: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की फिल्म ‘बागी-2’ सिनेमाघरों में दूसरे हफ्ते में भी धमाकेदार कमाई कर रही है। फिल्म जल्द ही भारत में 150 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। फिल्म के बिजनेस के आंकड़े ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से साझा किए हैं। दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ की फिल्म ‘बागी-2’ इस साल की दूसरी वर्ल्डवाइड 200 करोड़ का बिजनेस करने वाली फिल्म भी बन गई है, साल 2018 में 200 करोड़ का वर्ल्डवाइड आंकड़ा छूने वाली पहली फिल्म ‘पद्मावत’ है।

तरण के ट्वीट के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते में 112 करोड़ 85 लाख रुपए का बिजनेस किया था। वहीं दूसरे वीकेंड में फिल्म ने 35 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई करने में सफल रही। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन भारत में 148 करोड़ 45 लाख रुपए हो गया है। फिल्म ने दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को 5 करोड़ 70 लाख रुपए का बिजनेस किया, शनिवार को 7 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की। रविवार को फिल्म का बिजनेस 9 करोड़ 50 लाख रुपए का रहा। सोमवार को फिल्म ने 3 करोड़ 80 लाख रुपए कलेक्शन किया, मंगलवार को फिल्म ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए का बिजनेस करने में सफल रही। बुधवार को 3 करोड़ 10 लाख रुपए और गुरुवार को 2 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई की है।

#Baaghi2 is UNSTOPPABLE… Continues to dominate, despite multiple films [new + holdover titles] cutting into the market share… [Week 2] Fri 5.70 cr, Sat 7.30 cr, Sun 9.50 cr, Mon 3.80 cr, Tue 3.40 cr, Wed 3.10 cr, Thu 2.80 cr. Total: ₹ 148.45 cr. India biz. BLOCKBUSTER.

#Baaghi2 continues to SCORE in international markets too… OVERSEAS total after 2 weeks: $ 6.4 million [₹ 41.76 cr]… Incidentally, #Baaghi2 is the SECOND FILM in 2018 to cross ₹ 200 cr GBO [GrossBO] WORLDWIDE, after #Padmaavat… Total GrossBO: ₹ 232.06 cr.

