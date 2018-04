Baaghi 2 Box Office Collection Day 6: 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई ‘बागी-2’, जानिए फिल्म का कुल कलेक्शन

Baaghi 2 Box Office Collection Day 6: अहमद खान निर्देशित फिल्म ‘बागी-2’ अपने ओपनिंग डे से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म को दर्शकों की ओर से मिल रहे प्यार के कारण फिल्म जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। फिल्म ने पहले दिन जबरदस्त कमाई की थी, यही कारण है कि फिल्म ने ‘पद्मावत’, ‘पैडमैन’ और ‘सोनू के टीटू की स्वीटी’ जैसी फिल्मों के ओपनिंग डे के कलेक्शन को मात देने में सफल रही। फिल्म में टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी के बीच की केमेस्ट्री दर्शकों को भा रही है और फिल्म को देखने के लिए दर्शक सिनेमाघरों का रुख्र कर रहे हैं। फिल्म के कलेक्शन के आकंड़ो की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी है।

तरण के ट्वीट के अनुसार, फिल्म पहले हफ्ते में चल रही है। फिल्म ने शुक्रवार को 25 करोड़ 10 लाख रुपए का बिजनेस किया तो वहीं शनिवार को फिल्म ने 20 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की। रविवार को ‘बागी-2’ ने 27 करोड़ 60 लाख रुपए और सोमवार को 12 करोड़ 10 लाख रुपए का बिजनेस किया। वहीं फिल्म ने मंगलवार को 10 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की। इस हिसाब से फिल्म का भारत में अबतक कुल कलेक्शन 95 करोड़ 80 लाख रुपए हो गया है।

#Baaghi2 is all set to cruise past ₹ 100 cr mark today [Wed; Day 6]… Tiger Shroff debuts in ₹ 100 cr Club with #Baaghi2… Fri 25.10 cr, Sat 20.40 cr, Sun 27.60 cr, Mon 12.10 cr, Tue 10.60 cr. Total: ₹ 95.80 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 4, 2018