Baaghi 2 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर टाइगर की ‘बागी-2’ का जलवा बरकरार, जानिए फिल्म का कुल बिजनेस

Baaghi 2 Box Office Collection: टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की फिल्म ‘बागी-2’ सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के बाद अब 150 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने की राह पर है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर दूसरा हफ्ता है। फिल्म ने पहले वीकेंड में 112 करोड़ 85 लाख रुपए की कमाई की थी, वहीं दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 22 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की थी। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 135 करोड़ 35 लाख रुपए हो गया था।

बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने 3 करोड़ 25 लाख रुपए का बिजनेस करने में सफल रही है, इस हिसाब से फिल्म का अब कुल बिजनेस 137 करोड़ रुपए हो गया है। अहमद खान के निर्देशन में बनीं फिल्म ‘बागी-2’ दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही है, यही कारण है कि फिल्म को देखने के लिए दर्शक सिनेमाघरों का रुख्र कर रहे हैं। फिल्म में सोपर्टिंग एक्टर्स मनोज बाजपेयी, प्रतीक बब्बर और रणदीप हुड्डा ने भी शानदार अभिनय किया है।

#Baaghi2 is not slowing down soon, especially in mass pockets… Continues its dominance, despite new films and #IPL2018… Speeding towards ₹ 150 cr… [Week 2] Fri 5.70 cr, Sat 7.30 cr, Sun 9.50 cr. Total: ₹ 135.35 cr. India biz. EXCELLENT!

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 9, 2018