Thugs of Hindostan: आमिर खान की फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ हाल ही में ट्रेलर सामने आया है। इस फिल्म को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आया है। जहां दर्शकों ने इस फिल्म के ट्रेलर को देख कर अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। वहीं मुंबई पुलिस ने भी आमिर की फिल्म को लेकर एक ट्वीट किया है। आमिर की फिल्म का नाम है-‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ ऐसे में मुंबई पुलिस ने अपनी तरफ से ये सुनिश्चित किया है कि मुंबई में किसी भी ठग के साथ रियायत नहीं। मुंबई पुलिस ने इस ट्वीट के जरिए साफ किया कि मुंबई में किसी ठग के लिए कोई जगह नहीं है। बता दें, फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद आमिर की इस फिल्म के कुछ सीन को लेकर सोशल मीडिया पर मजाक बनना शुरू हुआ।

ऐसे में मुंबई पुलिस ने भी दो तस्वीरों के साथ एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट की एक तस्वीर में ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ के आमिर नजर आ रहे हैं। आमिर की तस्वीर के नीचे लिखा है-‘धोखा स्वभाव है हमारा’। वहीं दूसरी तस्वीर में समंदर नजर आ रहा है, इस तस्वीर के नीचे लिखा है, ‘और भरोसा हमारा’। इस पोस्ट को शेयर करते हुए मुंबई पुलिस ने लिखा- ‘नो स्पेस फॉर ठग्स इन मुंबई #नोसिटीफॉरठग्स’।

No place for Thugs in Mumbai #NoCityForThugs pic.twitter.com/xGLsQpi9RM

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) September 29, 2018