Thugs Of Hindostan: आमिर खान और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ का नया पोस्टर सामने आया है। फिल्म के इस मोशन पोस्टर में कैटरीना कैफ का फर्स्ट लुक जारी किया गया है। पोस्टर में कैटरीना कैफ बेहद शानदार अंजाद में दर्शकों का स्वागत करती नजर आ रही हैं। फिल्म में कैटरीना के किरदार का क्या नाम होगा उसका भी खुलासा किया गया है। फिल्म में कैटरीना ‘सुरैया’ के रोल में दिखाई देंगी। कैटरीना पोस्टर में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। पोस्टर में कैटरीना ने गोल्डन कलर का ड्रेस पहना हुआ है। कैटरीना के पोस्टर का बैकग्राउंड काफी शाइनिंग और रॉयालटी से भरा हुआ है।

कैटरीना के पोस्टर से पहले भी फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ के कई पोस्टर्स सामने आ चुके हैं जिनमें दर्शकों को फिल्म के किरदारों से रू-ब-रू कराया गया। हाल ही में फिल्म की दूसरी एक्ट्रेस फातिमा सना शेख का पोस्टर रिलीज किया गया था। फातिमा सना शेख फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में काफी जांबाज हसीना की तरह दिखाई दे रही थीं। पोस्टर में फातिमा एक निडर योद्धा की तरह धनुष ताने खड़ी दिख रही थीं। फिल्म के पोस्टर में सना धनुषधारी बन एक योद्धा की तरह युद्ध के लिए तैयार नजर आईं। इसी पोस्टर में सना के कैरेक्टर का नाम भी सामने आया- जफीरा। फिल्म में सना शेख जफीरा की भूमिका में हैं।

इससे पहले अमिताभ बच्चन का फस्ट लुक पोस्टर भी सामने आ चुका है। फिल्म के पोस्टर में अमिताभ सिल्वर-ब्लू कलर का ड्रेस पहने नजर आ रहे हैं। फिल्म में अमिताभ ‘खुदाबक्श’ के किरदार में हैं। पोस्टर में अमिताभ रौब से खड़े दिखाई दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन के हाथ में तलवार भी है जो कि काफी भारी दिखाई देती है। बिग बी ने फिल्म के पोस्टर में सिर पर पट्का भी पहना हुआ है। अब इस फिल्म में आमिर खान के फर्स्ट लुक को लेकर दर्शकों के मन में काफी उत्साह है। अभी तक फिल्म के जितने भी कैरेक्टर्स सामने आए हैं, सभी काफी इंट्रस्टिंग लगते हैं। जल्द ही आमिर खान का पोस्टर और उनके किरदार के बारे में भी जानकारी सामने आएगी।

The storm is brewing… Going by the eye catching posters of #ThugsOfHindostan and the tremendous hype surrounding the keenly-awaited biggie, expect fireworks at the BO this #Diwali… What do you feel? Will #TOH set new benchmarks at the ticket windows? pic.twitter.com/BzXddaP6QS

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 21, 2018