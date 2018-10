Thugs Of Hindostan First Vashmalle Song: आमिर खान की फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ का पहला गाना रिलीज हो गया है।

Thugs Of Hindostan First Vashmalle Song: ठग्स ऑफ हिंदोस्तान (Thugs Of Hindostan) का पहला गाना वशमल्ले (Vashmalle) रिलीज कर दिया गया है। गाने में आमिर खान और अमिताभ बच्चन मस्ती में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ‘वशमल्ले’ गाने में अमिताभ और आमिर की केमेस्ट्री के अलावा उनके डांस मूव्स भी देखने लायक हैं। गाने में अमिताभ बच्चन और आमिर खान ने एक-दूसरे का बखूबी साथ दिया है। फिल्म में आमिर और अमिताभ बच्चन के अलावा कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख भी लीड भूमिका में हैं।

इस गाने को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि रिलीज होने के कुछ ही मिनटों के बाद गाने को 20 हजार से ज्यादा व्यूज मिल गए थे। 1 मिनट 10 सेकेंड के इस वीडियो को शुरुआती चंद मिनटों में ही 50 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। गाने को लेकर फैन्स कमेंट्स बॉक्स में प्रतिक्रियाएं अपनी भी दे रहे हैं। एक फैन ने लिखा- यह गाना भारत का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गाना बनेगा। वहीं एक अन्य फैन लिखता है- मैं इन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। कृपया एडवांस टिकट की ओपनिंग शुरू की जाए। जबकि कुछ लोगों ने अमिताभ के एनर्जी लेवल की तारीफ की है।

देखें कमेंट्स-

ठग्स ऑफ हिंदोस्तान का पहला गाना दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। ठग्स ऑफ हिंदोस्तान का पहला गाना दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है।

गाने को लेकर दर्शक अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। गाने को लेकर दर्शक अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

कुछ दिन पहले फिल्म के मेकिंग वीडियो सामने आए थे। जिनको देखने से पता चलता है कि फिल्म के लिए आमिर खान, अमिताभ बच्चन के अलावा पूरी टीम ने कड़ी मेहनत की है। विजय कृष्णा आचार्य के निर्देशन में बनी फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ का कुछ समय पहले ट्रेलर रिलीज किया गया था। ट्रेलर को देखने के बाद से ही फैन्स फिल्म को लेकर खासा उत्साहित हैं। फिल्म दीवाली के मौके पर 8 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म का बजट करीब 300 करोड़ रुपए बताया जाता है।

Navratri Festival: जब होली खेलते हुए दीपिका संग गरबा करने लगे रणवीर, ये हैं Bollywood की मशहूर गरबा जोड़ियां

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App