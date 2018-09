Thugs Of Hindustan: पहले भी बन चुकी हैं ठगी पर फिल्में, अमरीश पुरी- शशि कपूर आए थे नजर

आमिर खान स्टारर फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ फिलिप मीडोज टेलर के साल 1839 में फेमस हुए नॉवेल ‘Confessions of a Thug’ पर आधारित है। 18 वीं सदी में ठगों की जिंदगी की कहानी को बयां करने वाले इस नॉवेल को खूब पसंद किया गया था। आमिर खान और अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ठग्स ऑफ हिंदोस्तान पहली ऐसी फिल्म नहीं है जो ठगों को बड़े परदे पर दिखाने जा रही है। इसके पहले भी हॉलीवुड में कई फिल्मों का निर्माण हो चुका है जिसमें शशि कपूर और अमरीश पुरी नजर आ चुके हैं।

हॉलीवुड फिल्म ‘The Deceivers’ ठगों की जिंदगी की कहानी को बयां करती है। साल 1952 में जॉन मास्टर्स द्वारा लिखी गई ‘The Deceivers’ नाम की किताब पर आधारित है। इस हॉलीवुड फिल्म में बॉलीवुड के सितारे भी नजर आए थे। फिल्म में बॉलीवुड एक्टर्स शशि कपूर और सईद जाफरी भी मुख्य किरदारों में थे। फिल्म कुछ सीन भारत में भी फिल्माए गए थे जबकि फिल्म की पूरी शूटिंग लंदन में की गई थी। फिल्म की कहानी भारत के बैकड्रोप पर आधारित थी। जिसमें देश के लुटरों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए एक मिशन बनाया जाता है।

हॉलीवुड फिल्म ‘The Deceivers’ का पोस्टर। हॉलीवुड फिल्म ‘The Deceivers’ का पोस्टर।

साल 1968 में रिलीज हुई फिल्म ‘संघर्ष’ ठगों की जिंदगी पर आधारित फिल्म है। फिल्म में दिलीप कुमार, संजीव कुमार और वैजयंतीमाला जैसे सितारे लीड भूमिका में नजर आए थे। फिल्म की कहानी जानी-मानी लेखिका महाश्वेता देवी की शॉर्ट बंगाली कहानी लेली समानर अयना पर आधारित थी। लेखिका के नॉवेल को नेशनल से लेकर इंटरनेशनल ख्याति मिली थी।

‘Indiana Jones and the Temple of Doom’ फिल्म के एक सीन में अमरीश पुरी। ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’ फिल्म के एक सीन में अमरीश पुरी।

वहीं साल 1984 में रिलीज हुई फिल्म ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’ में हिंदी सिनेमा के सितारे अमरीश पुरी ने एक पुजारी की भूमिका निभाई थी, जो कि लुटेरों के गिरोह का एक सदस्य भी है। यशराज फिल्म्स की फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ फिल्म दीवाली के मौके पर 8 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

