भारत में ही नहीं, चाइना में भी फुस्स हो गई आमिर की फिल्म, Thugs Of Hindostan ने की सुस्त ओपनिंग

Thugs of Hindostan Box Office Collection: आमिर खान की फिल्म थग्स ऑफ हिंदोस्तां को उनके करियर की सबसे निराशाजनक फिल्मों में से एक माना जा रहा है। इंडिया में फिल्म रिलीज के बाद अब थग्स ऑफ हिंदोस्तान चाइना में भी रिलीज की गई। उम्मीद थी कि फिल्म चाइना में अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन वहां की जनता को भी ये फिल्म नहीं लुभा पाई। ऐसे में फिल्म ने चाइना में भी स्लो ओपनिंग की। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस फिल्म के बारे में ट्वीट कर बताया कि TOH चाइना में रिलीज हुई लेकिन वहां कि जनता का दिल भी नहीं जीत पाई।

तरण ने लिखा, ‘चाइना में भी खास कमाल नहीं कर सकी थग्स ऑफ हिंदोस्तान। आमिर की आखिरी दो फिल्में दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार ने लोगों के दिल जीते थे। लेकिन TOH के लो स्टार्ट से हम शॉक हैं।’ आमिर खान और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों से सजी फिल्म ने बड़े स्टारडम वाली फिल्म होने की वजह से भारत में पहले हफ्ते में 130 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। लेकिन अपने दूसरे हफ्ते में फिल्म 10 करोड़ भी नहीं कमा पाई। इंडियन करंसी के हिसाब से फिल्म ने शुक्रवार को 10.67 करोड़ रुपए की कमाई की।

Aamir Khan is a big draw in #China and his last two films [ #Dangal , #SecretSuperstar ] have done stupendous biz there… Yet, #ThugsOfHindostan has had a shockingly low start in #China … Fri $ 1.53 mn [₹ 10.67 cr]… Includes previews Showings: 27,577 Admissions: 338,601 #TOH

हालांकि आमिर की पिछली कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त बिजनेस किया था। आमिर की फिल्म ‘दंगल’ और ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ ने न केवल भारत बल्कि चीन में भी जबरदस्त कमाई की थी। यशराज बैनर के तले बनी ‘थग्स ऑफ हिंदोस्तान’ से भी काफी उम्मीदें थीं। कैटरीना, आमिर और अमिताभ जैसे सुपरस्टार्स से सजी फिल्म इंडिया में 7000 स्क्रीन्स पर फिल्म रिलीज़ हुई थी। लेकिन लचर स्क्रिप्ट के चलते फिल्म ने निराशाजनक प्रदर्शन किया।

#ThugsOfHindostan has received a substantial amount [₹ 100 cr+] upfront from #China thanks to the superstardom that Aamir enjoys there… Irrespective of how #TOH fares in #China, YRF is already in safe zone due to the solid price they have received from the local distributors.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 29, 2018