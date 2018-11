Thugs of Hindostan Box Office Collection Day 3: आमिर खान और अमिताभ बच्चन स्टारर मूवी ठग्स ऑफ हिंदोस्तान ने दो दिन के अंदर 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। फिल्म की रिलीज के बाद आमिर की फिल्म को हर तरफ से निगेटिव रिव्यूज मिल रहे थे। मॉर्निंग शो के दौरान तो ट्विटर पर सेकेंड हाफ में ही फिल्म को लेकर मजाक बनने लगे थे। लेकिन कुछ देर बाद ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पहले दिन में ही फिल्म ने 50 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। फिल्म ने अपने पहले दिन 50.75 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दूसरे दिन यानी शुक्रवार को फिल्म ने कमाए 28.25 करोड़ रुपए। इसके अलावा तमिल और तेलुगू में भी फिल्म ने 1.50 करोड़ और 1 करोड़ रुपए कमाए। ऐसे में हिंदी में फिल्म ने कमाए 79 करोड़ रुपए वहीं तमिल तेलुगू में फिल्म ने कमाए 2.50 करोड़। इस हिसाब से फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ ने 81.50 करोड़ रुपए की कमाई की।

तरण ने बताया कि फिल्म अपने तीसरे दिन में भी ऐसे ही प्रदर्शन करेगी। 5वें दिन तक कमाई का ये सिलसिला जारी रहेगा इसपर आशंका है। इस फिल्म को लेकर कई ट्रेड पंडितों ने निगेटिव रिव्यूज दिए। बावजूद इसके फिल्म ने बेहतरीन कमाई की। तरण आदर्श ने इस फिल्म को 2 स्टार्स के साथ वन वर्ड रिव्यू में डिसअपॉइंटिंग बताया।

आमिर खान की फिल्म को ऐसे रिएक्शन्स मिलने के विपरीत कई स्टार्स और सेलेब्स ने ‘ठग्स ऑप हिंदोस्तान’ को रोलरकॉस्टर राइड की तरह बताया है। एक्टर अरशद वारसी ने आमिर की फिल्म देखने के बाद ठग्स ऑफ हिंदोस्तान की तारीफ की है।

Spent a throughly entertaining afternoon watching #ThugsOfHindostan it was like a rollercoaster ride through fantasy land. @aamir_khan as usual is super fantastic, but me being a die hard @SrBachchan fan, it was Mr B for me all the way, he was just awesome…

इंडियन आइडल की होस्ट रह चुकीं मिनी माथुर ने ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ के रिव्यूज पर कहा…

A little surprised at all the negative reviews on #ThugsofHindostan … I thought it was super entertaining, @SrBachchan was a TREAT .. @aamir_khan breathed fire into firangi, the fantastical backdrop of the sea & the ships was spectacular!! Go for the ride.. why so serious ??

— Mini Mathur (@minimathur) November 9, 2018