Thugs of Hindostan Box Office Collection Day 10: आमिर खान की ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ भारत के बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। हालांकि विदेशी मार्केट में भी फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदोस्तान में आमिर खान और अमिताभ बच्चन लीड भूमिका में है। जिसके कारण ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करेगी। हालांकि पहले दिन फिल्म ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर साल की ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। लेकिन फिल्म की कमाई में तीसरे दिन से ही भारी गिरावट देखने को मिली। अमिताभ बच्चन और आमिर खान स्टारर फिल्म ठग्स ऑफ़ हिंदोस्तान ने विदेशी बॉक्स ऑफिस में पहले वीक में कुल 56 करोड़ 11 लाख रुपए का कारोबार कर लिया है।

फिल्म ने गुरुवार को 50 करोड़ 75 लाख रुपए, शुक्रवार को 28 करोड़ 25 लाख रुपए, शनिवार को 22 करोड़ 75 लाख रुपए और रविरवार को 17 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई करने में सफल रही है। सोमवार को फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली और फिल्म ने सोमवार को 5 करोड़ 50 लाख रुपए, मंगलवार को 4 करोड़ 35 लाख रुपए और बुधवार को 3 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की। गुरुवार को फिल्म ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई। शुक्रवार और शनिवार को फिल्म करीब 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही है। इस हिसाब से फिल्म का कुल कलेक्शन 137 करोड़ रुपए हो गया है।

फिल्म की कमाई में भारत में शुक्रवार को 44.33 प्रतिशत, शनिवार को 19.47 प्रतिशत, रविवार को 24.18 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। सोमवार को 68.12 प्रतिशत, मंगलवार को 20.19 प्रतिशत और बुधवार को फिल्म की कमाई में 19.54 प्रतिशत की गिरावट हुई। गुरुवार को फिल्म ने 25.71 प्रतिशत की गिरावट देखी। भारत में फिल्म की कमाई का आंकड़ा हर दिन गिरता जा रहा है।

#ThugsOfHindostan is an underperformer in international markets… OVERSEAS total after Week 1: $ 7.80 million [₹ 56.11 cr]… Breakup of key markets:#USA + #Canada: $ 1.76 mn#UAE + #GCC: $ 2.72 mn#UK: $ 810k

Rest of the World: $ 2.51 mn

Few cinemas yet to report… #TOH

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 16, 2018