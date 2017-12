Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 3: रिकॉर्ड कमाई! 100 करोड़ के क्लब में पहुंची सलमान-कैटरीना की फिल्म

सलमान खान और कैटरीना कैफ की बहुप्रतीक्षित फिल्म टाइगर जिंदा है सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को पहले ही दिन काफी जबर्दस्त ओपनिंग मिली थी। पहले दिन फिल्म ने 34.10 करोड़ रुपए की कमाई की। यह सलमान की फिल्मों द्वारा की गई सबसे ज्यादा कमाई में से एक है। दूसरे दिन भी फिल्म को देखने के लिए लोगों ने सिनेमाघरों का रुख किया। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श को अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कमाई में रविवार को और ज्यादा बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है। उन्होंने कमाई के आंकड़े भी शेयर किए हैं।

तरण आदर्श ने लिखा- टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर चैंपियन बनकर उभरी है। दूसरे दिन इसने शानदार कमाई की। आज (तीसरे दिन) यह 100 करोड़ रुपए कमा लेगी। शुक्रवार को फिल्म ने 34.10 करोड़ रुपए और शनिवार को 35.10 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म की कुल कमाई 69.40 करोड़ रुपए हो गई है। जिस तरह से फिल्म कमाई कर रही है उससे साफ है कि यह ट्रेड एनालिस्ट्स की उम्मीदों पर खरी उतरी है। रिलीज से पहले कई ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना था कि सलमान खान की फिल्म पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ रुपए कमा लेगी।

#TigerZindaHai emerges BOXOFFICE CHAMPION… Shows TERRIFIC trending on Day 2… All set to cross ₹ 100 cr today [Day 3]… Fri 34.10 cr [updated], Sat 35.30 cr. Total: ₹ 69.40 cr. India biz… Biz will be HUGE today and tomorrow [Christmas].

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 24, 2017