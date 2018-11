सुपरस्टार विजय की फिल्म पर भड़के मंत्री, बता दिया माओवादी

साउथ सुपरस्टार Thalapathy Vijay की फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। वहीं इस फिल्म की वजह से AIADMK सरकार के मंत्री बेहद नाराज हो गए हैं। तमिलनाडु में कई पॉलिटीशियन्स इस फिल्म को देखने के बाद गुस्से में नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं फिल्म देखने के बाद मंत्रियों का कहना है कि एक्टर विजय फिल्म में माओवादी की तरह एक्ट कर रहे हैं। फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिससे AIADMK मंत्रियों को आपत्ति है। इस वजह से फिल्म से इन सीन्स को हटाने की मांग की गई है।

टाइम्स नाउ द्वारा शेयर किए गए ट्वीट में कहा गया है, ‘तमिलनाडु में राजनेता सुपरस्टार विजय की फिल्म ‘सरकार’ को लेकर खासा नाराज नजर आ रहे हैं। AIADMK गवर्नमेंट ने इस फिल्म के कुछ सीन्स को फिल्म से हटाने की मांग की है। तमिलनाडु के मिनिस्टर्स ने फिल्म में एक्टिंग कर रहे विजय के लिए कहा कि वह फिल्म में एक माओवादी की तरह अभिनय कर रहे हैं।’

बता दें, सुपरस्टार विजय की फिल्म ‘सरकार’ मंगलवार 6 नवंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म को गजनी फेम डायरेक्टर ए आर मुरुगादोस ने बनाया है। फिल्म को 3000 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया है। फिल्म को दर्शकों का अच्छा खास रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म में केर्थी सुरेश, वारालक्ष्मी शरतकुमार, योगी बाबू और राधा रवि जैसे सितारे भी मौजूद है।

Tamil Nadu superstar Vijay's Sarkar has made politicians in Tamil Nadu angry, AIADMK govt has demanded removal of controversial scenes from the film. Tamil Nadu Minister has even went on to say that actor is acting like a maoist @NairShilpa1308 with details #SarkarVsTNSarkar pic.twitter.com/DjUpgs7oNK

— TIMES NOW (@TimesNow) November 8, 2018