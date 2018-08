तब सुहाना खान को देख पहली बार शाहरुख-गौरी को लगा कि ये एक्टिंग ही करेंगी

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने पहली बार मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया है। वोग मैगजीन के लिए कराए गए फोटोशूट में सुहाना खान बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं। अपने पहले फोटोशूट में सुहाना काफी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आईं। मैगजीन को दिए अपने पहले इंटरव्यू में सुहाना ने इस बात का भी खुलासा किया कि शाहरुख और गौरी को इस बात का पता कब चला कि वह एक्टिंग ही करेंगी। सुहाना ने बताया, ”मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसा भी मौका आया जब मैंने फैसला लिया कि मैं एक्टिंग ही करुंगी। जब मैं छोटी थी मैं केवल इस तरह की चीजें प्रभावित करने के लिए करती थी। लेकिन पैरेंट्स को उस वक्त एहसास हुआ कि मैं एक्टिंग के लिए सीरियस हूं जब उन्होंने स्कूल के दौरान मेरी एक परफॉर्मेंस देखी थी।”

एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान ने कहा था- ”मुझे नहीं लगता है कि माता-पिता बच्चों को बड़ा करते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे माता-पिता को बड़ा करते हैं। मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है लेकिन मेरे बच्चे ही मेरे दोस्त हैं।” शाहरुख खान ने बेटी सुहाना के फोटोशूट की तस्वीरों शेयर करते हुए अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से लिखा- ऐसा लग रहा है कि दोबारा से वह मेरी बाहों में है। शुक्रिया वोग। बात जब बच्चों की आती है तो हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें प्यार दें, मैं तुम्हें अपना प्यार भेज रहा हूं, हैल्लो सुहाना खान। वहीं मां गौरी खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टा हैंडल से लिखा- शुक्रिया वोग सुहाना के फोटोशूट के लिए।सुहाना के फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

Holding her in my arms again thanks to Vogue. ‘What imperfect carriers of love we are…” except when it comes to our children. So sending u all my love & a big hug. Hello Suhana Khan! pic.twitter.com/RrkhJ8kfz5

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 31, 2018