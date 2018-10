‘मुझे नहीं लगता वो जिंदा बचती’, ऐश्वर्या पर हाथ उठाने के सवाल पर देखिए क्या बोेले थे सलमान

देश में मीटू आंदोलन ने भूचाल ला दिया है। राजनीति, बॉलीवुड और मीडिया के कई प्रतिष्ठित लोगों के नाम इस आंदोलन में सामने आ रहे हैं। तनुश्री दत्ता द्वारा शुरू किया गया ये मूवमेंट कई महिलाओं को हिम्मत दे रहा है और इस आंदोलन के सामने आने के बाद से एमजे अकबर, रजत कपूर, कैलाश खेर, आलोकनाथ, चेतन भगत, विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों के नाम सामने आए हैं। हालांकि तनुश्री ने साल 2008 में भी इस मामले में शिकायत की थी लेकिन उनसे भी पहले मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय ने अपने साथ हुई शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को मीडिया के सामने रखा था। सलमान और ऐश्वर्या रिलेशनशिप में थे लेकिन इस रिश्ते का त्रासदी भरा अंत हुआ था। उस दौर में सलमान ने ऐश्वर्या को लेकर एक बेहद अटपटा बयान भी दिया था।

एक पत्रकार ने सलमान से पूछा था कि ‘एक दौर था जब कई मैगजीन्स में ये खबर जोर-शोर से छपती थी कि आपने अपनी महिला मित्र पर हाथ उठाया था। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपने कभी किसी महिला पर हाथ उठाया है ? सलमान ने कहा कि वो महिला कह चुकी हैं कि मैंने उन पर हाथ उठाया था तो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। हालांकि एक पत्रकार ने मुझसे काफी समय पहले इस सवाल के बारे में पूछा था तो मैंने उस समय टेबल पर अपना हाथ मार दिया था। वो पत्रकार हैरान हुआ था और वो टेबल थोड़ा टूट गया था। अब अगर मुझे किसी को मारना होगा, तो जाहिर है मुझे गुस्सा आ रहा होगा और जाहिर है मैं बेहद जोर से मारना चाहूंगा। तो मेरे ख्याल में अगर मैं किसी महिला पर हाथ उठाता हूं तो मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएंगी।’

