khatron ke khiladi 9: बिग बॉस 12 के पहले रनरअप श्रीसंत इन दिनों कलर्स के रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी-9 में नजर आ रहे हैं। इस बार शो अर्जेंटीना में आयोजित किया गया है। 5 जनवरी को शो का पहला एपिसोड प्रसारित किया गया था। श्रीसंत शो में पहला स्टंट शानदार तरीके से कर सुरक्षित हो गए थे, लेकिन उन्हें इस स्टंट की भारी कीमत चुकानी पड़ी है।

स्टंट के दौरान श्रीसंत काफी सहज और आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए थे। लेकिन इसे करने के बाद उनका पैर बुरी तरह से घायल हो गया है। टास्क के दौरान श्रीसंत के पैरों पर चीटियों और मेढ़क को छोड़ा गया था। इस स्टंट के दौरान चीटियों ने श्रीसंत के पैर पर इतना जोर से हमला किया कि उन्हें डाक्टर्स ने बेडरेस्ट की सलाह दे दी और वह दूसरे टास्क में नजर नहीं आए।

Will @zainimam01 be able to complete this stunt successfully? #KKK9 #JigarPeTrigger pic.twitter.com/ntrJDHWOfX

बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी ने सोशल मीडिया पर चोटिल पैर की दर्दनाक तस्वीरों को शेयर किया है। भुवनेश्वरी ने लिखा- चीटियों के काटने के बाद श्रीसंत के पांव की ऐसी दशा हो गई है। श्रीसंत के पांव की हालत किसी को भी विचलित कर सकती है। फोटो में उनके पैर पर छोटे-छोटे दाने साफ देखे जा सकते हैं। श्रीसंत के फैन्स इन तस्वीरों को देखने के बाद काफी परेशान हैं।

Condition of @sreesanth36 's leg after his first stunt of KKK due to fire ant bites. pic.twitter.com/pIfpb9UOgZ

— Bhuvneshwari Sreesanth (@Bhuvneshwarisr1) January 6, 2019