SHILPA SHETTY VIDEO: शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार कई साल पहले अफेयर को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। 2000 में रिलीज हुई फिल्म ‘धड़कन’ के सेट पर ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं। लेकिन कुछ समय के बाद ही शिल्पा ने अक्षय से दूरियां बना ली थीं। शादी के कई सालों के बाद शिल्पा शेट्टी ने नेशनल टेलीविजन पर कुबूल किया है कि एक एक्टर को देखने के बाद उन्हें यंग अक्षय कुमार की याद आती है। शिल्पा शेट्टी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

दरअसल, सुपरडांस चैप्टर 3 के मंच पर कार्तिक आर्यन और कृति सेनन अपनी फिल्म ‘लुका-छुपी’ के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। इस शो में शिल्पा शेट्टी, कोरियोग्राफर गीता कपूर और अनुराग बसु जज की भूमिका अदा कर रहे हैं। शो के दौरान शिल्पा ने खुलासा किया कि उन्हें कार्तिक यंग अक्षय कुमार की तरह लगते हैं। शिल्पा ने कार्तिक की ओर देखते हुए कहा, ”यह मुझे किसी की बहुत याद दिला रहे हैं। KA मुझे यंगर अक्षय कुमार (AK) की याद दिला रहे हैं।” शिल्पा की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और गीता कपूर उनकी चुटकी लेती हैं।

. @TheAaryanKartik reminds our judge, @TheShilpaShetty of a younger version of the Superstar, @akshaykumar! Catch their moment on #SuperDancerChapter3 #GrandparentsSpecial, this weekend at 8 PM. @geetakapur @basuanurag @rithvik_RD @Pparitosh1 @kritisanon pic.twitter.com/RcayyLnbrq

— Sony TV (@SonyTV) March 1, 2019