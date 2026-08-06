कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, बल्कि पीढ़ियों तक महसूस किए जाते हैं। एक गाना, जिसके लिए पूरे क्रू और सभी एक्टर्स को कई परेशानियां झेलनी पड़ीं, जो असली प्रेम कहानी पर आधारित बताया जाता है और जिसे पहले फिल्म से हटाया जाना था, लेकिन फिर वही गाना एक सदाबहार गाने में तब्दील हो गया।

वैसे तो राज कपूर के कई गाने ऐसे हैं जो आज भी दिल के तार छेड़ देते हैं लेकिन 1955 में रिलीज हुई फिल्म ‘श्री 420’ का सदाबहार गीत ‘प्यार हुआ इकरार हुआ’ एक ऐसा नायाब गीत है, जो शायद राज कपूर और नरगिस के प्यार को दर्शाता है। राज कपूर को पहली नजर में नरगिस से प्यार हो गया था।

हालांकि राज कपूर उस समय पहले से शादीशुदा थे। इस गाने को आप ध्यान से सुनें तो आपको साफ समझ आएगा कि राज कपूर कहीं ना कहीं अपने दिल की बात यहां जाहिर कर रहे हैं।

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इस गाने का जादू आज भी बरकरार

50 के दशक का महज 4 मिनट 44 सेकेंड का यह गाना आज भी प्यार का इजहार करने का सबसे खूबसूरत तरीका माना जाता है। बारिश में एक छतरी के नीचे साथ चलते राज कपूर और नरगिस की मासूम कैमिस्ट्री, शैलेन्द्र के दिल छू लेने वाले बोल, शंकर-जयकिशन का कालजयी संगीत और स्वर कोकिला लता मंगेशकर के साथ मन्ना डे की जादुई आवाज ने इस गीत को हमेशा के लिए अमर बना दिया।

1955 में आया और हमेशा के लिए दिलों में बस गया

फिल्म ‘श्री 420’ में फिल्माया गया ‘प्यार हुआ इकरार हुआ’ सिर्फ एक रोमांटिक गीत नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की पहचान बन चुका है। इस गाने ने उस दौर में प्रेम को बेहद सादगी और गरिमा के साथ पर्दे पर पेश किया। दशकों बाद भी यह गीत हर उम्र के लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा बना हुआ है और आज भी रोमांस की मिसाल माना जाता है।

बारिश, छतरी और राज कपूर-नरगिस की अमर केमिस्ट्री

इस गाने का सबसे यादगार सीन है बारिश में एक ही छतरी के नीचे राज कपूर और नरगिस का साथ चलना। बिना किसी बड़े संवाद या दिखावे के दोनों कलाकारों ने सिर्फ अपने हाव-भाव और आंखों के जरिए प्रेम की गहराई को दर्शाया। यही वजह है कि यह सीन भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित रोमांटिक दृश्यों में गिना जाता है।

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शैलेन्द्र के बोल और शंकर-जयकिशन का जादू

“प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल…” जैसे बोल आज भी सीधे दिल को छू लेते हैं। गीतकार शैलेन्द्र ने बेहद सरल शब्दों में प्रेम की भावनाओं को पिरोया, जबकि संगीतकार जोड़ी शंकर-जयकिशन ने ऐसी धुन तैयार की जो बदलते समय के बावजूद आज भी सीधा दिल में उतरती है। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज ने इस गीत को और भी यादगार बना दिया।

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गाने के बोल सुनने में ऐसे लगते हैं जैसे कोई राज कपूर और नरगिस की असल प्रेम कहानी कह रहा हो। जब राज कपूर नरगिस के प्यार में पड़े तो वह शादीशुदा थे, इसलिए इस गाने के बोल “कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहां मंजिल” इस कहानी पर सटीक बैठते हैं।

आज भी क्यों है हर रोमांटिक प्लेलिस्ट की पहली पसंद?

करीब 70 साल बाद भी ‘प्यार हुआ इकरार हुआ’ का खिंचाव कम नहीं हुआ है। सोशल मीडिया रील्स, म्यूजिक शो, स्टेज परफॉर्मेंस और नए दौर की फिल्मों में इस गीत का असर साफ दिखाई देता है। यह गाना याद दिलाता है कि सच्चा प्यार बड़े-बड़े वादों से नहीं, बल्कि छोटे-छोटे एहसासों और सादगी भरे इजहार से भी बयां किया जा सकता है।