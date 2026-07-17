बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे रहे हैं, जिनकी शादी के बाद अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरीं। कुछ मामलों में इन रिश्तों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन लंबे समय तक चली अटकलों ने उनकी निजी जिंदगी को चर्चा में बनाए रखा। दिलचस्प बात यह रही कि तमाम विवादों और अफवाहों के बावजूद उनकी पत्नियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा और अपने रिश्ते को बचाए रखा। आइए जानते हैं ऐसे कुछ चर्चित नामों के बारे में।

रेखा और अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड का सबसे चर्चित कथित अफेयर अमिताभ बच्चन और रेखा का माना जाता है। 1970 और 80 के दशक में दोनों के रिश्ते को लेकर खूब चर्चाएं हुईं। हालांकि अमिताभ बच्चन और रेखा, दोनों ने कभी इस रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। इन खबरों के बावजूद जया बच्चन ने हमेशा अपने परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहकर रिश्ते को निभाया।

शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा

फिल्म डॉन 2 के दौरान शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के कथित अफेयर की खबरें खूब चर्चा में रहीं। हालांकि दोनों सितारों ने इन दावों को कभी स्वीकार नहीं किया। बाद में प्रियंका ने बॉलीवुड में काम करना लगभग छोड़ दिया और हॉलीवुड का रुख किया। इन तमाम अटकलों के बीच गौरी खान हमेशा शाहरुख के साथ रहीं।

अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा

अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा ने कई सफल फिल्मों में साथ काम किया। इसी दौरान दोनों के रिश्ते को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आईं। हालांकि किसी ने भी इन खबरों की पुष्टि नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके बाद ट्विंकल खन्ना ने अक्षय और प्रियंका को साथ काम न करने की सलाह दी। इसके बावजूद दोनों का वैवाहिक रिश्ता मजबूत बना रहा।

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अजय देवगन और कंगना रनौत

अजय देवगन और कंगना रनौत ने वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई और रास्कल्स जैसी फिल्मों में साथ काम किया। उसी दौरान दोनों के कथित अफेयर की खबरें सामने आईं। हालांकि इन दावों की कभी पुष्टि नहीं हुई। इन चर्चाओं के बावजूद काजोल ने अजय देवगन का साथ नहीं छोड़ा और दोनों आज भी बॉलीवुड के मजबूत कपल्स में गिने जाते हैं।

गोविंदा और रानी मुखर्जी

गोविंदा और रानी मुखर्जी की जोड़ी पर्दे पर काफी पसंद की गई। इसी दौरान दोनों के रिश्ते की खबरें भी सामने आईं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों काफी करीब आ गए थे, लेकिन कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इन चर्चाओं के बावजूद गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने उनका साथ नहीं छोड़ा।

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आदित्य पंचोली और कंगना रनौत

आदित्य पंचोली और कंगना रनौत के रिश्ते को लेकर लंबे समय तक विवाद और आरोप-प्रत्यारोप चलते रहे। यह मामला सार्वजनिक रूप से भी काफी चर्चित रहा। इन सबके बावजूद आदित्य पंचोली की पत्नी जरीना वहाब ने उनके साथ अपना रिश्ता बनाए रखा।

राज कपूर और नरगिस

राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित अध्यायों में से एक मानी जाती है। उस समय राज कपूर पहले से शादीशुदा थे। कहा जाता है कि दोनों कई वर्षों तक करीब रहे, लेकिन राज कपूर ने अपनी पत्नी कृष्णा कपूर को नहीं छोड़ा। दूसरी ओर नरगिस ने बाद में सुनील दत्त से शादी कर ली।