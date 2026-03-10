‘भूत बंगला’ साल 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक मानी जा रही है। इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की सुपरहिट जोड़ी करीब 14 साल बाद एक बार फिर साथ काम करती नजर आएगी। ये फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में आने वाली है। अभी से इसे लेकर दर्शकों में उत्साह देखा जा रहा है। इससे पहले दोनों ने मिलकर हिंदी सिनेमा को कई शानदार कॉमेडी फिल्में दी हैं, जिन्हें आज भी दर्शक बड़े मजे से देखते हैं। ऐसे में इस जोड़ी की वापसी ने फैंस के बीच पुरानी यादें ताजा कर दी हैं।

बालाजी मोशन पिक्चर्स के सहयोग से बनी ‘भूत बंगला’ से उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की पुरानी कॉमेडी को आज के दौर के हिसाब से नए और ताजे अंदाज में पेश करेगी। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने अपनी फिल्मों में कई ऐसे डायलॉग दिए हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। इनमें से कई लाइनें सोशल मीडिया मीम्स और रोजमर्रा की बातचीत में भी सुनने को मिल जाती हैं। ‘भूत बंगला’ की रिलीज से पहले आइए जानते हैं उनकी फिल्मों के ऐसे ही पांच मशहूर डायलॉग्स, जिन्हें फैंस आज भी बड़े मजे से दोहराते हैं।

हेरा फेरी

फिल्म ‘हेरा फेरी’ का मशहूर डायलॉग “औरत का चक्कर, बाबू भैया… औरत का चक्कर” आज भी लोगों को खूब याद है। अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग के साथ बोली गई यह लाइन देखते ही देखते दर्शकों की पसंदीदा बन गई थी। रिलीज के इतने साल बाद भी यह डायलॉग सोशल मीडिया और मीम्स में अक्सर सुनने को मिल जाता है।

भागम भाग

फिल्म ‘भागम भाग’ का डायलॉग “बहन डर गई, बहन डर गई!” भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रहा। फिल्म के एक अफरा-तफरी वाले मजेदार सीन में बोली गई यह लाइन आज भी लोगों को हंसा देती है। अक्षय कुमार की जबरदस्त कॉमिक डिलीवरी ने इसे और भी यादगार बना दिया।

दे दना दन

फिल्म ‘दे दना दन’ में अक्षय कुमार का डायलॉग “देने वाला जब भी देता है… सब कुछ फाड़ देता है” भी काफी मशहूर हुआ था। यह लाइन फिल्म में एक ऐसे सीन में आती है जब उनका किरदार किसी को दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि सीन और भी मजेदार हो जाता है।

खट्टा मीठा

फिल्म ‘खट्टा मीठा’ का डायलॉग “इतनी बेइज्जती? मैं तो ना सहता” भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रहा। यह लाइन फिल्म के व्यंग्य और कॉमेडी भरे माहौल को बखूबी दिखाती है। आज भी यह डायलॉग दोस्तों के बीच मजाक या किसी की खिंचाई करने के लिए बोला जाता है।

भूल भुलैया

फिल्म ‘भूल भुलैया’ का मजेदार डायलॉग “क्या हुआ, खत्म नहीं हुआ क्या? नायग्रा फॉल है क्या?” भी काफी यादगार है। डरावने माहौल के बीच बोली गई यह लाइन फिल्म के हॉरर और कॉमेडी के संतुलन को शानदार तरीके से दिखाती है। यही वजह है कि यह डायलॉग आज भी मीम्स और फैंस के बीच खूब सुनने को मिलता है।

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्मों के ये डायलॉग आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं जितने अपनी रिलीज के समय थे। ऐसे में जब ‘भूत बंगला’ के साथ यह जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रही है, तो फैंस को उम्मीद है कि उन्हें एक बार फिर ऐसे ही यादगार और मजेदार डायलॉग सुनने को मिलेंगे।