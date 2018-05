वीडियो: युवा नेता ने पूछा- कहां जा रहे हो भाई? सलमान खान ने दिया जवाब और शीशा चढ़ाकर चल दिए

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘रेस-3’ के कारण चर्चा में हैं। इसके अलावा सलमान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के कारण भी चर्चा में आ गए हैं। सलमान खान से एक युवा पत्रकार ने एक ऐसा सवाल किया जिसका सलमान खान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। वीडियो को ट्विटर हैंडल राहुल एन कुणाल के द्वारा शेयर किया गया है।

वीडियो में सलमान खान से सवाल किया जाता है कि भाई कहां जा रहे हो? सवाल का जवाब देते हुए सलमान खान कहते हैं, इससे तुम्हारा कोई लेना-देना नहीं है, अपने काम से मतलब रखें। इसके साथ ही वह कार का शीशा ऊपर कर लेते हैं।वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, सलमान खान के रिल्पाई का कोई जवाब नहीं है, आप जिस तरह के इंसान हैं इसलिए हम आपको पसंद करते हैं। खबर लिखे जाने तक वीडियो को पांच हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। वीडियो खबर लिखे जाने से करीब तीन घंटे पहले शेयर किया गया है।

