‘सूर्यवंशम’ के बारे में इस शख्स ने बिग-बी को बताया ऐसा फैक्ट कि हैरान रह गए अमिताभ बच्चन

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘सूर्यवंशम’ हिंदी सिनेमा की ऐसी फिल्म है जो आए दिन टेलीविजन पर टेलीकास्ट होती रहती है। यह फिल्म सबसे ज्यादा चैनल सोनी मैक्स पर प्रसारित होते हुए देखी जाती है। तो दूसरी तरफ फिल्म ‘सूर्यवंशम’ को लेकर कई तरह के जोक्स सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। लोग द्वारा इस फिल्म के टीवी पर हफ्तेभर में कई बार प्रसारण को लेकर जोक्स वायरल होते रहते हैं।

हाल ही में अमिताभ बच्चन को उनके एक फैन ने उनकी फिल्म ‘सूर्यवंशम’ से जुड़े एक फैक्ट से रू-ब-रू कराया। इस फैक्ट को जानने के बाद बिग बी भी हैरान रह गए। वहीं सोशल मीडिया पर किए गए इस ट्वीट को बिग बी ने अपने बाकी फैंस के साथ भी साझा किया। दरअसल, अमिताभ बच्चन के एक फैन ने उन्हें ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि उनकी फिल्म सूर्यवंशम साल 2018 में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है।

ट्वीट में लिखा गया, ‘जिस तरह से #सूर्यवंशम साल 2018 में परफॉर्म कर रही है ऐसे में यह फिल्म अपना पिछले साल का रिकॉर्ड (7.5 करोड़ दर्शकों द्वारा देखी गई फिल्म सूर्यवंशम) इस साल के बीच में ही तोड़ देगी। कोई भी इस बारे में कुछ क्यों नहीं लिखता?’ इस बात को अपने पोस्ट में लिख कर फैन ने अमिताभ बच्चन को टैग किया। वहीं अमिताभ बच्चन ने ये ट्वीट देखने के बाद हैरानी जताई और इस ट्वीट को शेयर करते हुए कैप्शन दिया ‘!!!’

Yakuza नाम के ट्वीटर अकाउंट से ये पोस्ट भी किया गया जिसमें लिखा गया, ‘#सूर्यवंशम दोबारा इस हफ्ते की टॉप 5 लिस्ट में शामिल है। क्या पागलपन है। पहले 7 हफ्तों में फिल्म की स्क्रनिंग हुई और हर बार हर वीक ये फिल्म टॉप 5 में रहती है। गोलमाल अगेन के बाद साल 2018 में ऑलरेडी 2.41 करोड़ ऑडियंस इसे देख चुकी है। यह दूसरी सबसे ज्याद बार देखे जाने वाली फिल्म है। 19 साल पुरानी…. ‘

#Sooryavansham again among top 5 this week .. This is INSANE !! $ screenings in first 7 weeks and everytime it was among top 5 !! Already crossed 2.41 Crore audience in 2018 and is second highest watched movie of 2018 after Golmaal Again !! That too after 19 years of release ?? pic.twitter.com/CzoBVXj2nj

— Yakuza (@yakuzazoomin) February 23, 2018