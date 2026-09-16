The Vvaan: सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की आगामी फिल्म ‘द वन’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म की कहानी क्या होने वाली है, ट्रेलर से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2 मिनट 44 सेकेंड के इस ट्रेलर में एक रहस्यमयी जंगल और छठ पूजा के महत्व को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म में लीड रोल में सिद्धार्थ और तमन्ना नजर आएंगे। चलिए बताते हैं कैसा है ‘द वन’ का ट्रेलर

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कैसा है ‘द वन’ का ट्रेलर

‘द वन’ के ट्रेलर की शुरूआत होती है एक बुलंद आवाज से, और सुनाई देती है एक ही बात कि “इस वन की काली शक्तियां रात के सांय से भी काले, तुफान से भी तेज, जिससे देवी भी हमे नहीं बचा सकती। जो रात में यहां पर प्रवेश करता है, तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।” दूसरे ही फ्रेम में नजर आते हैं सिद्धार्थ जो इन बातों को बकवास बताते हैं। फिल्म में सिद्धार्थ के किरदार का नाम व्वान है और तमन्ना उनकी पत्नी हैं। व्वान (सिद्धार्थ) अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहते हैं।

विकास या वन देवी

तमन्ना उनसे छठ पूजा के लिए छुट्टी लेने के लिए कहती हैं। व्वान (सिद्धार्थ) को इस पूजा-पाठ, देवी की शक्तियों में कोई विश्वास नहीं है। वह नास्तिक हैं लेकिन उनकी पत्नी तमन्ना उतनी ही बड़ी देवी की भक्त हैं। ट्रेलर में दिखाया जाता है कि व्वान (सिद्धार्थ) बिहार पहुंच जाते हैं और विकास के नाम पर वन देवी के जंगलों के पेड़ काटना चाहते हैं। इस कारण उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। बाद में उन्हें विश्वास होता है लेकिन उसके बाद वह वन देवी और जंगल की रक्षा कैसे करते हैं, ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा।

बिहटा के वन देवी मंदिर की सच्ची कहानी

फिल्म में बिहटा (बिहार) के वन देवी मंदिर की कहानी को दिखाया गया है। यहां देवी की मूर्ति के बजाय़ एक पवित्र पिंड की पूजा होती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि दिन छिपने के बाद मंदिर या आसपास की जगह पर जाना मना है। कहा जाता है कि रात के समय में यहां देवी खुद जंगल में विचरण करती हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म ‘द वन’ में इसी मंदिर की कहानी को दिखाया गया है।

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‘द वन’ का स्टारकास्ट

इस फिल्म के निर्माता शोभा कपूर, एकता कपूर, अरुनभ कुमार और नीरज कोठारी हैं। बता दें कि फिल्म का निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा को उनकी पंचायत सीरीज के लिए जाना जाता है। फिल्म के मुख्य कलाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा, तम्नना भाटिया, मनीष पॉल, सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी और अनूप सोनी होंगे। फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।