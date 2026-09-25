The Vvaan Movie Review: जब आपका आइडिया बहुत ज्यादा शानदार हो लेकिन उसे सही ढंग से पेश ना किया जाए तो वहीं होता है जो सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म ‘द वन’ में देखने मिला। फिल्म में बिहार के वन देवी मंदिर के रहस्यों और छठ के महत्व को देखना अच्छा था लेकिन फिल्म की बिखरी कहानी और दिखाए गए ट्विस्ट आपके सब्र का इम्तिहान ले सकते हैं।

देवांचल की कहानी 7वीं सदी के एक रहस्यमयी वन और वन देवी की मान्यता से शुरू होती है, लेकिन ‘द वन’ धीरे-धीरे इतनी सारी कहानियों में उलझ जाती है कि दर्शक के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि फिल्म आखिर कहना क्या चाहती है।

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सिद्धार्थ-तमन्ना की फिल्म ‘द वन’

सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म में ऋषि नाम के एक सिविल इंजीनियर का किरदार निभाते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। पैसों की परेशानी, ऑफिस से छठ की छुट्टी लेने की मशक्कत और पत्नी (तमन्ना) के साथ बच्चा प्लान करने की कोशिश जैसे ट्रैक उसकी कहानी में जोड़े गए हैं। एक तरफ छठ का महत्व है और दूसरी तरफ वन देवी के रहस्य, इसी के साथ में चल रही है सिद्धार्थ-तमन्ना की कहानी।

सुनील ग्रोवर बने दमदार विलेन, बेवजह गानों को किया शामिल

अनु सोनी और श्वेता तिवारी भाई-भाभी के किरदार में हैं। मनीष पॉल कुछ जगहों पर हल्का-फुल्का मनोरंजन देते हैं और सुनील ग्रोवर भी दीपक के किरदार में नजर आते हैं। फिल्म में उनका किरदार दमदार विलेन का दिखाया जो देखना शानदार था। कॉमेडी से परे उन्होंने इस रोल में अच्छा काम किया है। छठी मैया के गाने के अलावा फिल्म में जरूरत के बिना बेवजह गानों को शामिल किया गया है।

वन देवी-भुतक्की की कहानी का कंफ्यूजिंग क्लाइमैक्स

फिल्म में वन देवी के राजा की कहानी, भुतक्की, राजा के वंशज, जमीन का झगड़ा और देवी की शक्ति, इन सबको एक साथ जोड़ दिया गया है। क्लाइमैक्स में देवी के वंशज और भुतक्की के बीच बड़ी लड़ाई भी देखने को मिलती है। जिसमें एक सरप्राइज एलिमेंट को शामिल किया गया है अब वो दर्शकों को फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। हालांकि सिद्धार्थ के बाघ और नंदी के साथ के फाइट सीक्वेंस स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं।

छठ पूजा देखकर लगेगा अच्छा

छठ पूजा और उससे जुड़ी मान्यताओं को कहानी में जगह दी गई है। बॉलीवुड फिल्म में पहली बार छठ पूजा को दिखाया गया, उस पर गाना बनाया गया, जो दर्शकों को पसंद आएगा। बॉलीवुड फिल्म में छठी मैया के चमत्कार और छठ की पूजा को देखकर अच्छा लगता है।

जिस लोककथा और धार्मिक मान्यता पर कहानी खड़ी की गई है, उसके साथ फिल्म ने काफी स्वतंत्रता ली है, लेकिन वह स्वतंत्रता स्क्रीन पर ठोस, मजबूत और भरोसेमंद दुनिया बनाने में सफल नहीं होती है।

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दिलचस्प आइडिया लेकिन कमजोर पेशकश

कुल मिलाकर ‘द वन’ में आइडिया दिलचस्प है, कलाकारों ने भी अपनी जगह अच्छी कोशिश की है, लेकिन कमजोर रिसर्च, बिखरी हुई कहानी और जरूरत से ज्यादा ट्रैक फिल्म को एक इंपैक्टफुल रहस्यमयी कहानी बनने से रोक देते हैं। फिल्म से उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि इसका निर्देशन टीवीएफ ने किया है।

‘पंचायत’ जैसी शानदार सीरीज बनाने वाले दीपक कुमार मिश्रा का ये फीचर फिल्म के डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू था। फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है लेकिन वीएफएक्स और अच्छे हो सकते थे। फिल्म की निर्माता एकता कपूर, शोभा कपूर, अरुणभ कुमार और नीरज कोठारी हैं।