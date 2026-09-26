सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म ‘द वन’ 25 सितंबर को रिलीज हुई। फिल्म को दर्शकों और फिल्म समीक्षकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला लेकिन फिल्म ने पहले दिन करीब 8 करोड़ रुपये की कमाई की। फिल्म बिहार के वन देवी मंदिर की कहानी पर आधारित है, लेकिन दर्शकों को बांधे रखने में नाकामयाब हुई। बॉक्स ऑफिस पर इसका क्या असर रहा, चलिए बताते हैं।

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द वन का पहले दिन का कलेक्शन

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, पहले दिन फिल्म ‘द वन’ ने भारत में नेट 8.51 करोड़ रुपयो की कमाई की और 10.20 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। फिल्म ने 1420 शोज के साथ पूरे भारत में ये कमाई की। थिएटर्स में फिल्म के लिए 26 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी देखी गई।

सिद्धार्थ की पिछली 10 फिल्मों से बेहतर कमाई

इस फिल्म ने सिद्धार्थ मल्होत्रा की पिछली 10 फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। सिद्धार्थ की पिछली कई फिल्में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक्टर की बाकी फिल्मों से बेहतर प्रदर्शन करती दिख रही है।

फिल्म समीक्षकों ने की फिल्म की आलोचना

कमाल बात ये ही कि फिल्म ‘द वन’ को समीक्षकों की तरफ से अच्छा रिएक्शन नहीं मिला है। इंडियन एक्सप्रेस फिल्म समीक्षक शुब्रा गुप्ता ने ‘द वन’ को एक टॉर्चर बताते हुए सिर्फ हाफ स्टार दिया। सोशल मीडिया पर भी फिल्म से जुड़े कई मीम्स और वीडियोज वायरल हो रहे हैं , जिनमें फिल्म को आलोचना हो रही है।

वन देवी की कहानी और छठ के महत्व पर आधारित ये कहानी दर्शकों के सब्र का इम्तिहान लेती है। कई बिखरी कहानियों के कारण फिल्म दर्शकों को बांधे रखने में नाकामयाब हुई हैं।

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टीवीएफ से लगाई गलत उम्मीदें

‘द वन’ में आइडिया दिलचस्प है, कलाकारों ने भी अपनी जगह अच्छी कोशिश की है, लेकिन कमजोर रिसर्च, बिखरी हुई कहानी और जरूरत से ज्यादा ट्रैक फिल्म को एक इंपैक्टफुल रहस्यमयी कहानी बनने से रोक देते हैं। फिल्म से उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि इसका निर्देशन टीवीएफ ने किया है।

‘पंचायत’ जैसी शानदार सीरीज बनाने वाले दीपक कुमार मिश्रा का ये फीचर फिल्म के डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू था। फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है लेकिन वीएफएक्स और अच्छे हो सकते थे। फिल्म की निर्माता एकता कपूर, शोभा कपूर, अरुणभ कुमार और नीरज कोठारी हैं।