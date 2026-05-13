कांस फिल्म फेस्टिवल पहले दुनियाभर की फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए मशहूर था। जहां ऐश्वर्या राय बच्चन, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट जैसे कलाकार रेड कार्पेट पर नजर आते थे।

लेकिन उनके अलावा अब वही रेड कार्पेट फैशन और मार्केटिंग के लिए भी ये एक बड़ा प्लेटफार्म बन चुका है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, कैसे इंफ्लुएंसर्स और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए यहां वॉक करना इतना आसान हो गया। चलिए बताते है।

दीप्ति साधवानी का बयान

2024 में अपना कांस डेब्यू करने वाली इंफ्लुएंसर और एक्टेस दीप्ति साधवानी से ‘लोकमत’ की एक पत्रकार ने जब पूछा कि क्या इंफ्लुएंसर्स पैसे देकर कांस फिल्म फेस्टिवल में वॉक करते है तो इस पर एक्ट्रेस ने बताया था कि “हां ये सच है। दरअसल, इंफ्लुएंसर और फेस्टिवल के बीच या इंफ्लुएंसर मैनेजमेंट एजेंसी होती है जिसे अच्छे खासे पैसे देने पड़ते है या फिर कोई भी बड़ा ब्रांड जो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग चाहता है वो इंफ्लुएंसर्स को स्पांसर करता है।”

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एजेंसी और ब्रांड के कनेक्शन

कांस में आधिकारिक निमंत्रण कुछ चुनिंदा क्रिएटर्स को ही मिलता है। इसलिए कांस में जाने वाले इन्फ्लुएंसर्स खुद का पैसा खर्च करके भी जाते हैं। रेड कार्पेट, होटल, और अन्य एक्सेस के लिए कुछ क्रिएटर्स 8 से 12 लाख रुपये (या उससे अधिक) का भी भुगतान करते हैं।

जो इन्फ्लुएंसर्स पीआर एजेंसी से जुड़े होते है उनके लिए भारत से कई पीआर एजेंसीज़ प्रतिनिधिमंडल के रूप में कांस में जाती है और अपने क्लाइंट्स के लिए रेड कार्पेट एक्सेस का इंतजाम करती है।

ब्रूट इंडिया हर साल कई भारतीय इन्फ्लुएंसर्स को कान्स में आमंत्रित करता है, जो रेड कार्पेट पर चलते हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं। ब्रूट इंडिया नें कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में नैन्सी त्यागी को उनके साथ कान्स में ले जाने की पहल की थी।

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नैन्सी त्यागी का कांस डेब्यू

इंटरनेट पर अपनी फैशन डिजाइनिंग से मशहूर हुई नैन्सी त्यागी अपने टैलेंट की वजह से एक बड़ी डिजिटल क्रिएटर बन गई थी। साल 2024 में ही कांस के रेड कार्पेट पर नजर आईं थी।

दीप्ति के इस बयान के बाद ये अटकलें लगने लगी थी कि क्या नैन्सी भी पैसे देकर ही कांस में गईं थी। नैन्सी त्यागी ब्रूट इंफ्लुएंसर्स पार्टनरशिप के जरिए वहां गई थी।

दीप्ति साधवानी ने नैन्सी त्यागी की कांस एंट्री पर बात करते हुए ये भी कहा था कि “अगर वो या कोई भी इन्फ्लुएंसर्स पैसे देकर कांस जाता है तो ये काफी विन-विन सिचुएशन है क्योंकि उन्हें काफी फायदा होता है और इतना तो इंफ्लुएंसर्स अपनी 2 या 3 ब्रांड डील से कमा सकते है।”

कांस 2026 में इंफ्लूएंसर्स

इस साल भी कई इंफ्लुएसर्स कांस के रेड कार्पेट पर नजर आएंगे। इससे पहले मासूम मिनावाला, सूफी मोतीवाला, पारुल गुलाटी, नैन्सी त्यागी जैसे इंफ्लुएंसर्स कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर नजर आ चुके है।