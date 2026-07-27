अमेजन प्राइम वीडियो ने रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स’ सीजन 2 को लेकर घोषणा की है। शो के दूसरे सीजन का प्रीमियर 13 अगस्त से होगा। करण जौहर इस बार भी शो के होस्ट होगें और इस बार शो में 21 प्रतियोगी होने वाले हैं। जो धोखे, रणनीति और विश्वासघात से भरे हाई-स्टेक्स गेम में हिस्सा लेने वाले हैं।

शो के नए प्रोमो में न सिर्फ ‘द ट्रेटर्स 2’ की रिलीज डेट का ऐलान किया गया, बल्कि दो प्रतिभागियों के नामों से भी पर्दा उठाया गया। वीडियो में करण जौहर कहते हैं, “एक साल बीत गया है, लेकिन कुछ धोखे आज भी ताज़ा हैं। ऐसे धोखे, जिन्हें ‘द ट्रेटर्स’ के म्यूज़ियम में रखा जाना चाहिए। यहां दोस्ती कुछ समय की थी, लेकिन हंगामा हमेशा कायम रहा। इस शो ने दूसरे रियलिटी शोज़ को भी रियलिटी चेक दिया और भरोसे की कमी को ट्रेंड बना दिया। यहां आने वाले सभी लोग PTSD यानी ‘पोस्ट ट्रेटर्स स्ट्रेस डिसऑर्डर’ से गुजर रहे हैं। क्या आपको वह सिलसिला याद नहीं आता मर्डर, सदमा, धोखा और फिर वही सब दोबारा? इस बार महल में 21 खिलाड़ी होंगे और पूरी लिस्ट बेहद दमदार है।”

‘द ट्रेटर्स 2’ में शामिल हुए मल्लिका शेरावत और मुनव्वर फारूकी

इसके बाद करण जौहर सबसे पहले मल्लिका शेरावत को कंटेस्टेंट के तौर पर पेश करते हैं, फिर मुनव्वर फारूकी की एंट्री होती है। करण कहते हैं, “ये सिर्फ गेम नहीं खेलेंगे, बल्कि लोगों की भावनाओं से भी खेलेंगे। एक बात तय है कि यहां हर किसी को धोखा मिलेगा। महल नए शिकार का इंतज़ार कर रहा है, इसलिए पहले से भी बड़े विश्वासघात के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ‘धोखा टाइम’ फिर लौट आया है।”

स्क्रीन की रिपोर्ट के मुताबिक, मल्लिका और मुनव्वर के अलावा, क्रिस्टल डिसूज़ा, शालिनी पासी, संजय कपूर और अभिषेक मल्हान भी इस सीजन का हिस्सा होंगे। वहीं रुबीना दिलैक, दलीप ताहिल, श्वेता तिवारी, रिया चक्रवर्ती और आदित्य कुलश्रेष्ठ के भी शो में शामिल होने की चर्चा है।

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कब और कहां देखें ‘द ट्रेटर्स 2’?

‘द ट्रेटर्स 2’ 13 अगस्त से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा। इसका नया एपिसोड हर गुरुवार रिलीज़ किया जाएगा। शो की शूटिंग अप्रैल में पूरी हो चुकी है। हालांकि, एपिसोड की कुल संख्या और स्ट्रीमिंग का समय अभी घोषित नहीं किया गया है।

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‘द ट्रेटर्स’ के पहले सीजन में उर्फी जावेद, निकिता लूथर, महीप कपूर, अंशुला कपूर, करण कुंद्रा, राज कुंद्रा, सूफी मोटीवाला, अपूर्वा मुखीजा, एलनाज़ नौरोज़ी, पुरव झा, हर्ष गुजराल, साहिल सलाथिया, जानी गौर, सुधांशु पांडे और आशीष विद्यार्थी जैसे सितारे नजर आए थे। उर्फी जावेद और निकिता लूथर ने शो का पहला सीजन जीता था और 70 लाख रुपये की प्राइज मनी अपने नाम की थी।