Pathaan: बुर्ज खलीफा पर दिखाया जाएगा Shahrukh Khan की फिल्म ‘पठान’ का ट्रेलर, बेसब्र हुए फैंस

Pathaan Trailer to be showcased on Burj Khalifa: जिस वक्त फिल्म का ट्रेलर दिखाया जाएगा, शाहरुख खान भी बुर्ज खलीफा पर मौजूद रहेंगे।

फिल्म पठान का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर दिखाया जाएगा/Pathaan Trailer to be showcase on Burj Khalifa (फाइल फोटो)

