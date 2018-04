Raid Movie Box Office Collection 15: तीसरा हफ्ता है अजय की ‘रेड’ के लिए बेहद खास, जानिए फिल्म का टोटल कलेक्शन

Raid Movie Box Office Collection 15: बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की फिल्म ‘रेड’ बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है। सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्म को दर्शकों का प्यार मिल रहा है। यही कारण है कि फिल्म को देखने के लिए दर्शक सिनेमाघरों की ओर रुख्र कर रहे हैं। दर्शकों के मिल रहे पॉजिटिव कमेंट्स और प्यार के कारण कहा जा रहा है कि फिल्म एक या दो दिन में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। फिल्म के तीसरा हफ्ता बेहद खास माना जा रहा है।अजय देवगन की फिल्म करोड़ी क्लब में शामिल होने से महज कुछ दूरी पर ही है।

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म के बिजनेस के आंकड़े ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किए हैं। फिल्म दूसरे हफ्ते में चल रही है। फिल्म ने दूसरे हफ्ते के पहले शुक्रवार को 3 करोड़ 55 लाख रुपए, शनिवार को 5 करोड़ 71 लाख रुपए, रविवार को 7 करोड़ 22 लाख रुपए, सोमवार को 2 करोड़ 42 लाख रुपए, मंगलवार को 2 करोड़ 41 लाख रुपए, बुधवार को 2 करोड़ 62 लाख रुपए और गुरूवार को 3 करोड़ 13 लाख रुपए की कमाई की है। इस हिसाब से फिल्म का भारत में टोटल कलेक्शन है वह 90 करोड़ 11 लाख रुपए हो गया है। तरण के ट्वीट के अनुसार, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि फिल्म अपनी तीसरे हफ्ते में 100 करोड़ की कमाई कर लेगी। तरण का कहना है कि फिल्म ने दूसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है।

#Raid fared very well in Week 2 [especially on weekdays]… Is eyeing ₹ 100 cr… Weekend 3 is crucial… [Week 2] Fri 3.55 cr, Sat 5.71 cr, Sun 7.22, Mon 2.42 cr, Tue 2.41 cr, Wed 2.62 cr, Thu 3.13 cr. Total: ₹ 90.11 cr. India biz.

