रजनीकांत की फिल्म ‘काला’ की रिलीज पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद फिल्म की रिलीज का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। रजनीकां के कावेरी विवाद पर टिप्पणी को लेकर राज्य में कन्नड़ समर्थित समूहों ने ‘काला’ की रिलीज रोकने को लेकर चेतावनी दी थी। इसके बाद फिल्म के निर्माता और रजनीकांत के दामाद धनुष कर्नाटक हाईकोर्ट में कर्नाटक में फिल्म की रिलीज होने देने की याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोग फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वह रिलीज को लेकर कोई हस्ताक्षेप नहीं करना चाहता है।

Everybody is anxiously waiting for the release of the movie. We don’t want to interfere with its release: Supreme Court, while refusing to stay the release of #Kaala

