नेटफ्लिक्स के को-सीईओ टेड सारंडोस ने कहा है कि दुनिया का सबसे सफल शो बनने वाले ‘स्क्विड गेम’ को बनाने का फैसला किसी डेटा के आधार पर नहीं लिया गया था। उनके मुताबिक, अगर कोई बड़े क्रिएटिव फैसले सिर्फ डेटा देखकर लेता है, तो वह “मूर्खतापूर्ण फैसला” होगा।

इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत गोयनका के साथ एक्सप्रेस अड्डा कार्यक्रम में बातचीत के दौरान टेड सारंडोस ने बताया कि ‘स्क्विड गेम’की शुरुआत एक फिल्म के रूप में हुई थी। इसके निर्माता और निर्देशक ह्वांग डोंग-ह्युक ने करीब 12 साल तक इसे फिल्म के तौर पर बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा हाथ लगी।

सारंडोस ने कहा, “डेटा कभी यह नहीं कहता कि ‘स्क्विड गेम’ जैसा शो बनाइए, खासकर ग्लोबल दर्शकों के लिए। इसे पहले फिल्म के रूप में तैयार किया गया था। निर्देशक कई सालों तक इसे बेचने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी ने इसे स्वीकार नहीं किया। बाद में उन्हें पता चला कि नेटफ्लिक्स अब सीरीज बना रहा है। उन्होंने नेटफ्लिक्स की टीम से बात की और इसे सीरीज में बदल दिया।”

दूसरी कोरियन सीरीज से दोगुना था बजट

टेड सारंडोस ने बताया कि ‘स्क्विड गेम’ पर दांव लगाना आर्थिक रूप से भी आसान फैसला नहीं था। उन्होंने कहा, “इस शो का प्रति एपिसोड खर्च उस समय बनने वाली किसी भी कोरियन सीरीज से लगभग दोगुना था। हमारी टीम को इस पर पूरा भरोसा था कि यह बड़ा शो बनेगा।”

हालांकि, उन्होंने माना कि नेटफ्लिक्स की टीम ने भी इसकी इतनी बड़ी वैश्विक सफलता की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कहा, “क्या उन्हें लगा था कि यह पूरी दुनिया में इतना बड़ा हिट होगा? शायद नहीं। लेकिन यही नेटफ्लिक्स का जादू है।”

एल्गोरिद्म ने दुनिया भर में पहुंचाया शो

सारंडोस ने बताया कि ‘स्क्विड गेम’ की सफलता किसी बड़े मार्केटिंग अभियान की वजह से नहीं, बल्कि नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन एल्गोरिद्म की वजह से तेजी से बढ़ी।

उन्होंने कहा, “जब किसी देश में लोग इस शो को लगातार देखने लगे, तो एल्गोरिद्म ने इसे दूसरे देशों के ऐसे दर्शकों को दिखाना शुरू कर दिया जिनकी पसंद मिलती-जुलती थी। हमारे पास एक अरब लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं। लोग एल्गोरिद्म की आलोचना करते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह दर्शकों की पसंद को तुरंत समझता है। सिर्फ तीन दिनों में यह शो दुनिया भर के लगभग सभी यूजर्स तक पहुंच गया और लोगों ने इसे पसंद किया।”

डेटा क्रिएटिव फैसले नहीं ले सकता

टेड सारंडोस ने कहा कि आज लोग ‘स्क्विड गेम’की सफलता को देखकर सोचते हैं कि यह शुरुआत से ही तय था, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी।

उन्होंने कहा, “आज पीछे मुड़कर देखने पर सबको लगता है कि यह तो तय था कि शो हिट होगा। लेकिन सच यह है कि इसका बजट किसी भी कोरियन टीवी शो से दोगुना था। टीम को इस पर गहरा भरोसा था, लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं थी।”

उन्होंने साफ किया कि डेटा का इस्तेमाल किसी शो को बनाने या न बनाने का फैसला करने के लिए नहीं होना चाहिए।

सारंडोस ने कहा, “अगर कोई बड़े क्रिएटिव फैसले सिर्फ डेटा के आधार पर लेता है, तो वह मूर्खतापूर्ण फैसला होगा। डेटा सिर्फ यह समझने में मदद करता है कि अगर कहानी, लेखन और निर्माण वैसा ही शानदार हुआ जैसा सोचा गया है, तो यह कितना बड़ा बन सकता है। डेटा निवेश और बिजनेस से जुड़े फैसलों में मदद करता है, लेकिन रचनात्मक फैसले उससे नहीं लिए जा सकते।”

2021 में रिलीज हुई थी ‘स्क्विड गेम’

ह्वांग डोंग-ह्युक द्वारा लिखी और निर्देशित S’स्क्विड गेम’ 17 सितंबर 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और यह प्लेटफॉर्म की अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बन गई। इसके बाद शो के दो और सीजन आए। तीसरा और अंतिम सीजन जून 2025 में रिलीज हुआ। आज ‘स्क्विड गेम’ सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं, बल्कि लाइव इवेंट्स, गेमिंग और मर्चेंडाइज तक फैला एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है और कोरियन मनोरंजन की सबसे बड़ी सांस्कृतिक सफलताओं में गिना जाता है।