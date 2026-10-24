एक ऐसा सदाबहार गाना, जिसे मोहम्मद रफी साहब ने अपनी जादुई आवाज़ से अमर बना दिया, आज करीब 56 साल बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं फिल्म ‘पगला कहीं का’ के मशहूर गाने ‘तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे’ की। ये गाना आज भी लाखों दिलों में खास जगह रखता है। अब इसी क्लासिक गीत को बिग बॉस 20 में काजी तौकीर ने अपनी आवाज में पेश किया है, और उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

साल 1970 में फिल्म ‘पगला कहीं का’ में ये गाना शम्मी कपूर और आशा पारेख पर फिल्माया गया है। गाने के बोल बेहद शानदार हैं। 56 साल बाद भी इस गाने का जादू वैसा ही बरकरार है, जैसा शायद उस समय रहा होगा। रफी साहब के अलावा इस गाने में लता मंगेशकर ने भी अपनी आवाज दी थी। इस गाने के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था।

4 मिनट 49 सेकेंड का ये गाना लाजवाब है और उसकी वजह मोहम्मद रफी की खूबसूरत आवाज है। रफी साहब के गाए गाने आज भी सदाबहार हैं। लोग उन गानों को उन्हीं के पुराने वर्जन में सुनना पसंद करते हैं लेकिन ये गाना जब लोगों काजी की आवाज में सुना तो फैंस उनके कायल हो गए।

गाने के बोल..

वो बहारें, वो चांदनी रातें

हमने की थी जो प्यार की बातें

उन नजारों की याद आएगी

जब ख्यालों में मुझको लाओगे

रफी और काजी की तुलना कितनी सही?

वैसे तो काजी और मोहम्मद रफी की कोई तुलना नहीं है लेकिन आज की जेनरेशन को उनकी आवाज में गाया ये गाना काफी पसंद आ रहा है। यही वजह है कि इस गाने पर लगातार रील्स और वीडियोज देखे जा रहे हैं।

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किसी भी क्लासिक गीत को दोबारा गाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब उसे मोहम्मद रफी जैसे शानदार सिंगर ने अपनी आवाज दी हो। दरअसल, किसी गाने को अपनी आवाज में पेश करना केवल सुरों का मामला नहीं है, बल्कि उसके भाव को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। काजी तौकीर ने इस गाने के उसी भाव को पकड़ा और ये गाना गाया।

कौन है काजी तौकीर

साल 2005 में सोनी टीवी के लोकप्रिय सिंगिंग रिएलिटी सो फेम गुरुकुल के विजेता हैं। वह श्रीनगर, कश्मीर के रहने वाले हैं। उनका जन्म 4 जून 1986 में हुआ था और उन्होंने साल 2005 में रूपरेखा बनर्जी के साथ मिलकर यह शो जीता था।

इस शो से जुड़ी एक बात जो काफी फेमस है वो ये है कि उस समय काजी ने अरिजीत सिंह को हराया था। आज के समय में दोनों सिंगर्स आपस में अच्छे दोस्त हैं। इन दिनों काजी बिग बॉस 20 में दिखाई दे रहे हैं।

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आज की जेनरेशन को पसंद आई काजी की आवाज

सवाल ये भी है कि क्या काजी तौकीर की आवाज इस पुराने जादू को एक बार फिर जिंदा कर पा रही है? तो इसका जवाब हैं, हां। काजी अपनी आवाज से आजकल की जेनरेशन को इस दौर के गानों का दीवाना बनाते दिखाई दे रहे हैं। वह अक्सर शो में पुराने गाने गाते हैं लेकिन उनका गाया हुआ ये गाना बेहद वायरल हो गया और फैंस सोशल मीडिया पर गाने के साथ रील्स बनाने लगे।