The Sky Is Pink Review, Priyanka Chopra new movie: फिल्मों में एक्शन, थ्रीलर और तमाम तरह के मिर्च-मसालों से अगर आपको परहेज है तो फिल्म ‘The Sky Is Pink’ आपके लिए एक अलग मनोरंजन लेकर आया है। सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म में इमोशन है, एक फैमिली का संघर्ष है और जिंदगी के रियल उतार-चढ़ाव से भरे कई मोड़ हैं। जी हां, ‘The Sky Is Pink’ सच्ची कहानी है दिल्ली में रहने वाले उस परिवार की जिसने पहाड़ सा दुख झेला है। दिल्ली में रहने वाले चौधरी परिवार के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म को निर्देशक सोनाली बोस ने बेहतरीन तरीके से रुपहले पर्दे पर उतारा है। एक अलग तरह का ट्रीटमेंट, प्रियंका चोपड़ा का अदिति के किरदार में नजर आना और फरहान का निरेन के किरदार में होन डायरेक्टर की राइट च्वायस कही जा सकती है। आयश के किरदार में जायरा वसीम भी फिट बैठती नजर आ रही हैं।

फिल्मी कलाकार (Cast): प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra), फरहान अख्तर (Farhan Akhtar), जाहिरा वसीम (Zaira Wasim), रोहित सराफ (Rohit Saraf), ब्रायन नाथन (Brian Nathan)

निर्देशक (Director): सोनाली बोस (Shonali Bose)

क्रिटिक रेटिंग (Ratings): 3.5/5 stars

प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर, रोहित सराफ जैसे बेहतरीन कलाकार इस फिल्म में अपने रोल के साथ न्याय करते नजर आएंगे।