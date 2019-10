Tamilrockers Leaks The Sky Is Pink Full movie online to Download: प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द स्काई इज पिंक ऑनलाइन लीक कर दी गई है। तमिलरॉकर्स ने इस फिल्म की डुप्लिकेट कॉपी को ऑनलाइन सार्वजनिक कर दिया है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तमिलरॉकर्स आए दिन नई-नई फिल्मों को अपना निशाना बनाते रहते हैं। इन सभी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर नुकसान उठाना पड़ा। पिछले हफ्ते रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की फिल्म ‘वॉर’ और साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म ‘सैरा नरसिम्हा रेड्डी’ को ऑनलाइन लीक कर दिया था।

इससे पहले और भी कई सारी बॉलीवुड फिल्में जैसे आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल, अंधाधुन, आर्टिकल 15 और बधाई हो बधाई जैसे बढ़िया फिल्में भी लीक कर दी थी। इसके अलावा विक्की कौशल की फिल्म उरी, संजू और राजी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हाल ही में रिलीज हुई WAR को लेकर ऋतिक ने अपनी फिल्म को बचाने की काफी कोशिशें की थीं। ऋतिक ने अपने फैंस को सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट करते हुए कहा था कि वह उनकी फिल्म वॉर को सपोर्ट करें। लेकिन फिर भी इस फिल्म को ऑनलाइन लीक कर दिया गया।

तमिलरॉकर्स आए दिन रिलीज हुई फिल्मों को कुछ ही घंटों में रिलीज करने के लिए कुख्यात है। ऐसे में फिल्मी जगत के स्टार्स और सेलेब्स अपनी नई फिल्मों के लीक हो जाने से मायूस और परेशान हैं।

पाइरेसी साइट्स हर साल बॉलीवुड फिल्मों को खूब नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में सरकार ने इसके खिलाफ कड़े कदम भी उठाए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तमिलरॉकर्स को सबक सिखाने के लिए उनका मेन डोमेन भी बैन किया गया। फिर भी नए डोमेन के साथ हर बार तमिलरॉकर्स वापसी कर लेते हैं।

